به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد همکاری افشین قطبی با فدراسیون فوتبال ایران در پایان مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا به اتمام می رسد و از چندی پیش عنوان کرده تمایلی به تمدید قرارداد خود ندارد و می خواهد در فضایی جدید مربیگری را تجربه کند.

او که از اردیبهشت ماه سال 1388 هدایت تیم ملی فوتبال ایران را برعهده گرفته است، پس از نزدیک به 21 ماه همکاری با فدراسیون فوتبال ایران مجددا به شرق آسیا بازمی گردد اما این بار مقصد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران کره جنوبی نیست و او به ژاپن می رود تا هدایت تیمی در جی لیگ را برعهده گیرد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد، افشین قطبی با یک باشگاه ژاپنی حاضر در جی لیگ به توافق رسیده تا هدایت این تیم را در فصل 2011 فوتبال ژاپن برعهده گیرد. با توجه به اینکه لیگ ژاپن از بهار سال آینده آغاز می شود، افشین قطبی می تواند پس از فراغت از همکاری با تیم ملی فوتبال ایران مراحل آماده سازی تیم ژاپنی را برعهده گیرد.

پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملتهای آسیا از روز 17 دیماه به میزبانی قطر برگزار خواهد شد که تیم ملی فوتبال ایران در گروه چهارم این رقابتها با تیم های عراق ، کره شمالی و امارات همگروه است. شاگردان افشین قطبی در نخستین دیدار خود روز 21 دیماه به مصاف عراق خواهند رفت.