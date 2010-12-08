40 کتابخوان برتر البرز معرفی شدند

عبدالحمید قره داغی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج،‌ با بیان این خبر گفت: طی مراسمی با حضور اعضای طرح ترویج معارف خانواده و مسئولان شهری به برگزیدگان مسابقه کتابخوانی کتاب "مقام زن" جوایزی اهدا شد.

قره داغی هدف از اجرای این مسابقه را ترویج معارف خانواده ذکر کرد و افزود: در این برنامه که باحضور دکتر اسلامی محقق و نویسنده برگزار شد وی به طرح مباحثی چون تهاجم فرهنگی، نحوه مقابله خانواده ها با آن،‌ روش های تربیتی فرزندان و ارتباط افراد در خانواده پرداخت.

وی اظهار داشت: برگزاری نشست ها و مشاوره های فرهنگی با موضوع معارف خانواده با حضور اساتید و مشاوران مطرح کشوری از طرح های آتی این مرکز برای ترویج و گسترش فرهنگ خانواده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: طرح فوق با همکاری موسسه فرهنگی عهد نو و دانشگاه امام صادق(ع) با حوزه هنری استان البرز انجام شد و آگاهی بخشی نسل جوان نسبت به معارف خانوادگی و مسائل اسلامی و اخلاقی همچون حجاب و عفاف از جمله اهداف در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح بود.