انقلاب اسلامی ایران تجلی قیام حسینی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدی صدفی ظهر سه شنبه در سومین جلسه ستاد برگزاری سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب، انقلاب اسلامی ایران را یک حادثه جهانی دانست اظهارداشت: انقلاب اسلامی از دیدگاه کارشناسان غربی و شرقی زلزله ای ویرانگر برای جهان غرب بود و نهضتی که امام خمینی (ره) پرچمدار و پایه گذار آن بود توانست غبار از چهره اسلام زدوده و سیمای حقیقی آن را پس از 14 قرن به جهان تشنه عدالت نشان داد و به همین دلیل است که انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلامی به عنوان انقلاب امام خمینی (ره) شناخته شده است.

وی در ادامه درباره برنامه های کمیته فرهنگی دهه گفت: باید تلاش شود تا برنامه ریزی هدفمند فرهنگی در این کمیته انجام شود و در این کمیته باید از همه هنرمندان چه در بخش های تجسمی، هنرهای نمایشی و موسیقی استفاده شود و برنامه های تولیدی و فرهنگی خاص در این زمینه ارائه شود.

صدفی همچنین با اشاره به نقش مهم و حساس جوانان برای حضور در برنامه های دهه فجر تصریح کرد: امروز مخاطب کمیته کودکان و نوجوانان و کمیته جوانان بیش از 300 هزار نفر از جوانان استان است و باید برای حضور جوانان انقلابی و متعهد استان کرمان در برنامه های دهه فجر برنامه ریزی خاصی انجام شود.

رئیس ستاد دهه فجر استان کرمان در ادامه افزود: تشویق، ترغیب و الگو سازی یکی از شیوه های مدیریتی مدرن است.

وی در خصوص اصناف و بازاریان در برگزاری دهه فجر گفت: به منظور حضور گسترده واحدهای صنفی شهر کرمان باید الگو و نمونه هایی را طراحی و معرفی نمود تا کسبه و بازاریان همانند جشن های نیمه شعبان نسبت به چراغانی و تزئینات سر در مغازه اقدام نمایند.

وی ضمن تاکید مجدد بر اهمیت بالابردن سطح کیفی برنامه های دهه فجر توسط کمیته ها ادامه داد: امروز دیگر زمان آزمون و خطا در برنامه های تمام شده و سالانه و فقط در دهه فجر هزار تا دو هزار برنامه در سطح شهر کرمان برگزار می شود.