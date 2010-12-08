به گزارش خبرنگار مهر،در این تله فیلم که قرار است شب یلدا از شبکه اول سیما پخش شود، حسین عابدینی، علی سلیمانی، ناصر گیتی جاه، عطیه معصومی، صدیقه کیانفر، علیرضا اسدی، محمدرضا داوود نژاد با حضور یکتا ناصر بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان "بلند ترین شب سال" آمده است: رحیم یک پسر روستایی است که به انگیزه شرکت در یک آزمون استخدامی شب یلدا از تبریز به تهران می آید، تقدیر به گونه‌ای رقم می‌خورد او شب را در خیابان به صبح برساند و...

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: پدرام کریمی، مجری طرح و مدیر تولید: مهرداد زکی زاده، مدیر تصویربرداری: اسماعیل آقاجانی، صدابردار:وحید دوزنده، طراح گریم:مهرداد کریمی، طراح صحنه و لباس: مانی خرمشاهی، صداگذار:محمدرضا یوسفی، تدوین: منوچهر هادی، دستیار و برنامه ریز: نغمه نظری، عکاس: آرش صادقی و تهیه کننده:علی اکبر کریمی.

وی ساخت تله فیلم‌هایی چون، "تلاطم"، "چشمهایش"، "کوچه خوشبختی"، "روستای مرزی" و... را در کارنامه خود دارد.