صداگذاری" ما سه نفر" آغاز شد

فرید در این باره به خبرنگار مهر گفت: تدوین این فیلم سینمایی به تازگی توسط پیمان خاکسار به پایان رسیده است. سید محمود موسوینژاد صداگذاری "ما سه نفر" را آغاز کرده است. تصمیم دارم این فیلم را برای شرکت در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر ارائه دهم.
حمید گودرزی، جمشید هاشمپور، افسانه بایگان، بهاره رهنما، الهه حصاری، رضا داودنژاد، ناصر سهرابی، سیامک اشعریون، سید محمد نقیبیان، محمد همایونپور و بهنوش بختیاری بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان: مهرداد فرید، نویسندگان: نادیا معقولی، مهرداد فرید، مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، صدابردار: احمد صالحی، مدیر هنری: حسن روح پروری، طراح چهره پردازی: بابک اسکندری، تدوین: پیمان خاکسار، صداگذار: محمود موسوینژاد، برنامهریز: علی تهرانی، گروه کارگردانی: محسن نعیمی، پویا نبی، عکاس: سیامک قدکچیان.
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