به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، "خانه تاریخی میرمیران" در شهر ورزنه اصفهان و در مجاورت تالاب بین المللی گاوخونی قرار گرفته است اما اکنون این بنای زیبای تاریخی در حال تخریب است و تنها سهمی که از روزگار دارد این است که هر روزه مورد دستبرد بسیاری از افراد سود جو قرار می‌گیرد.

چنانچه گودبرداری‌هایی که در یکی از اتاق‌های این خانه تاریخی شده مبین این مسئله است که هر بار عده‌ای به قصد دست یافتن به گنج، این خانه زیبای تاریخی را که روزگاری از جلا و زیبایی خاصی برخوردار بوده مورد هدف قرار داده اند.

این خانه تاریخی در روزگاری متعلق به کدخدای این ده بوده و اکنون تنها ویرانه‌ای است برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی و رویش علفهای هرز.

دیدن تصاویری زیبا که در یکی از اتاقهای این خانه تاریخی آن اندازه چشم و ذهن هر بیننده‌ای را به سمت و سوی خود معطوف می‌دارد که گویی در یک هنرکنده‌ای بزرگ بسر می‌بری و در آن انواع حیوانات اعم از شیر ببر، طاووس، سیمرغ و ... وجود دارند اما دریغ از اندکی توجه به این هنر ایرانی.

از جمله مضامین عرفانی و داستانهای نقاشی شده خسرو و شیرین، میدان کارزار نقش جهان و سپاهیان صفوی، حیوانات اسطوره‌ای مانند اژدها، سیمرغ، فرشتگان همگی بسیار زیبا طراحی شده‌اند که در واقع این طرح‌ها حیرت هر بیننده‌ای را برمی‌انگیزد.

متاسفانه از این خانه تاریخی که در دل خود دوره‌های بسیاری را دارد، همانگونه که ذکر شد تنها یک اتاق باقی مانده و دیگر نقاط این خانه تاریخی تبدیل به ویرانه شده و قابلیت استفاده ندارد و هر لحظه درنگ نسبت به احیاء این بنای تاریخی می‌تواند تخریب کامل این بنای زیبای تاریخی را به همراه داشته باشد.

اما با توجه به اینکه در حال حاضر تملک این بنا در دست بخش خصوصی است گویا آنان تنها بدنبال آن هستند که باقیمانده این خانه زیبای تاریخی نیز تخریب شود و پس از اینکه میراث فرهنگی از نظر داشتن به آن روی برگرداند، تنها زمین این خانه تاریخی را به فروش برسانند.

یکی از اهالی ورزنه در هنگام بازدید خبرنگار مهر از این بنای زیبای تاریخی که می‌توان با گذر از دیواره‌های خرابه به آن وارد شد، گفت: همه روزه گردشگران زیادی برای بازدید از این خانه تاریخی به ایجا می‌آیند و بعضا شاهد حضور گردشگران خارجی نیز هستیم اما دیگر چیزی از این خانه تاریخی باقی نمانده است.

وی ادامه داد: جذابیتهای این خانه تاریخی برای گردشگران خارجی نیز بسیار در خور توجه است ولی متاسفانه این اتاق زیبا اکنون در وضعیت بدی به سر می‌برد.

گچ ‌بری ها را با اره بریدند!

وی که خود را منتسب به مالکین این خانه تاریخی می‌دانست و در مجاورت خانه میرمیران ساکن بود، ادامه داد: در گذشته گچ بری‌های این خانه تاریخی از سقف تا نزدیکی زمین بود اما همانگونه که زیبایی آن دل هر بیننده ای را می‌رباید برخی از افراد سودجو با اره این گچ بری‌ها را بریدند و حال تنها بخش محدودی از این هنر زیبا بر جا مانده است و آنچه اکنون باقی مانده است نیز به این دلیل است که دست به آن نمی‌رسید.

یکی از نوادگان میرمیران - کدخدا و صاحب اصلی این خانه - نیز ادامه داد: کسانی که این خانه تاریخی به آنان رسیده حاضر به فروش این خانه تاریخی هستند به شرط اینکه بهای خانه توسط خریدار پرداخت شود.

وی ادامه داد: نزدیک به 500 متر از خانه تاریخی میرمیران باقی مانده که هرکس پول نقد نزدیک به 80 میلیون تومان در دست داشته باشد زمین را به او می‌فروشیم.

همانگونه که از تصاویر نیز پیداست هنوز فرصت احیای این بخش باقی مانده از دوران کهن نیز وجود دارد اما در صورتی که سازمان میراث فرهنگی و دیگر متولیان امر در راستای نگهداری از این خانه زیبای تاریخی اقدامات لازم را به عمل نیاورند شاهد تخریب این بخش باقی مانده نیز خواهیم بود.

در هر صورت علاوه بر سازمان میراث فرهنگی دیگر بخش‌های خصوصی نیز می‌توانند با خرید و تملک این خانه زیبای تاریخی با توجه به مجاورت آن به مسجد جامع ورزنه که متعلق به دوران تیموریان است استفاده‌های مناسب را از آن ببرند زیرا این منطقه دارای قابیتهای بسیاری برای جذب گردشگر است که می‌توان وجود تپه‌های شنی، تالاب بین المللی گاوخونی و ابنیه تاریخی را از جمله قابیت‌های این شهر زیبا و تاریخی دانست.