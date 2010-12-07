سازمان ورزش اجازه ندهد ورزشکاران فاسد ورزش را بدنام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی عصر سه‌شنبه در نشست خبری در مورد پرونده دستگیری چند ورزشکار در یک پارتی گفت: هفته گذشته دو پارتی بزرگ در پایتخت برگزار شد که برگزارکننده یکی از پارتی‌ها فردی از اقلیتهای مذهبی بود و در آن جرایم مبتذلی رخ داده است. پارتی دیگر نیز در شمال تهران برگزار شده است.

وی افزود: در پارتی بزرگ شمال تهران 40 نفر دستگیر شدند که در میان آنها سه فوتبالیست و یک بازیگر بوده است.

دادستان تهران گفت: فوتبالیست‌ها و فرد بازیگر آزاد شدند و به زودی محاکمه آنها برگزار می‌شود ولی از دستگاه ورزش می‌خواهیم اجازه ندهند ورزش ما با این افراد بدنام شود.

مردم منتظر حضور مهدی هاشمی در دادگاه هستند

جعفری دولت آبادی در مورد اظهارات دبیر دفتر ریاست جمهوری مبنی بر آزادی دو تبعه آلمانی در روز کریسمس گفت: صحبت کردن در مورد این پرونده در حوزه کاری من نیست زیرا متهمان در دادسرای تبریز محاکمه می‌شوند ولی در ایران اظهار نظر در مورد پرونده آزاد است به شرط آنکه اشخاص یا نهادها در مورد پرونده قضاوت نکنند.

وی در مورد احتمال برگزاری دادگاه غیابی برای رسیدگی به جرایم مالی مهدی هاشمی گفت: هرچند که آقای هاشمی هنوز به ایران نیامده است و دادگاه می‌تواند به صورت غیابی رای صادر کند ولی مردم منتظر حضور متهم در دادگاه هستند.

وی گفت: آقای هاشمی ادعا کرده که تبرئه می‌شود و قرص و محکم بر این ادعا پافشاری می‌کند و اگر ما دادگاه غیابی را برپا کنیم، ایشان دوباره ادعا می‌کنند من از خودم دفاع نکردم و برای آنکه افکار عمومی قانع شود دادگاه در صورت ورود وی به کشور برگزار می‌شود.

17 بهمن؛ زمان برگزاری دادگاه متهمان آمریکایی

دادستان تهران در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز احضاریه برای حضور سارا شورد و دو متهم آمریکایی ارسال نشده گفت: دادگاه 17 بهمن ماه برگزار می‌شود و هنوز برای ارسال احضاریه زود است.

پرونده شرکت برق مفاسد مالی زیادی دارد

جعفری دولت ‌آبادی در مورد پرونده موسوم به شرکت برق گفت: این پرونده هزاران شاکی و چندین متهم دارد و تحقیقات همچنان پیش می‌رود و چون مسایل زیادی در پس این پرونده وجود دارد فعلاً اطلاع رسانی نمی‌کنیم و قاضی با تمام این سختی‌ها در حال پیگیری پرونده است زیرا در این پرونده مفاسد مالی زیادی به چشم می‌خورد.

وی در مورد اجرای حکم متهم حادثه میدان کاج تهران گفت: براساس قانون پس از اعلام حکم متهم یا وکیل متهم 20 روز وقت دارند اعتراض کنند ولی هنوز اعتراض اعلام نشده است که در پایان فرصت 20 روزه پرونده به دیوان ارجاع می‌شود و پس از حکم دیوان حکم قصاص صادر می شود.

جعفری دولت‌آبادی در ادامه از آخرین وضعیت چند پرونده قضائی خبر داد و افزود: در پرونده سرقت طلافروشی در نازی‌آباد هر سه متهم شناسایی و دستگیر شدند و پرونده به زودی به دادگاه برای محاکمه ارجاع می‌شود.

عمادالدین باقی به زندان برگشت

وی از برگشت عمادالدین باقی به زندان خبر داد و افزود: 9 دی ماه نزدیک است و مردم دوباره با حضور در خیابانها باید اعلام کنند که افکار سران فتنه پوچ و باطل است، نظام جمهوری اسلامی ایران همچنان پابرجاست و جریان پس از انتخابات شکست خورده و شبهه افکنی‌ها و نامه پراکنی‌ها هیچ سودی ندارد.