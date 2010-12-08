همایونفر آهنگساز "بانوی شهر ما" شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم هم اکنون در لوکیشن اصلی حوالی جنوب تهران ادامه دارد و با برنامه ریزی‌های انجام شده، جمعه 19 آذر ماه به پایان می‌رسد. بازی رضا کیانیان، مریلا زارعی و داریوش ارجمند در این پروژه به پایان رسیده است.

تدوین "بانوی شهر ما" به طور همزمان توسط مهدی حسینی‌وند انجام می‌شود . کارن همایونفر ساخت موسیقی این فیلم را برعهده گرفته است. بازی رویا تیموریان و سیامک احصایی تا روزهای پایانی فیلمبرداری ادامه دارد. "بانوی شهر ما" در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در می‌آید.

طناز طباطبایی، بهروز شعیبی، سیامک احصایی، هدی ناصح، اولدوز منصور و ...از دیگر بازیگران "بانوی شهر ما" هستند. تعدادی از عوامل تولید فیلم این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: ابراهیم حاتمی‌کیا، مدیرفیلمبرداری: فرشاد محمدی، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، طراح گریم: مهین نویدی، دستیار و برنامه‌ریز: روزبه سجادی حسینی و تهیه‌کننده: محمد پیرهادی.