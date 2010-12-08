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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

همکاری با حاتمی‌کیا/

همایونفر آهنگساز "بانوی شهر ما" شد

همایونفر آهنگساز "بانوی شهر ما" شد

کارن همایونفر ساخت موسیقی جدیدترین فیلم سینمایی ابرهیم حاتمی‌کیا "بانوی شهر ما" را برعهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم هم اکنون در لوکیشن اصلی حوالی جنوب تهران ادامه دارد و با برنامه ریزی‌های انجام شده، جمعه 19 آذر ماه به پایان می‌رسد. بازی رضا کیانیان، مریلا زارعی و داریوش ارجمند در این پروژه به پایان رسیده است.

تدوین "بانوی شهر ما" به طور همزمان توسط مهدی حسینی‌وند انجام می‌شود . کارن همایونفر ساخت موسیقی این فیلم را برعهده گرفته است. بازی رویا تیموریان و سیامک احصایی تا روزهای پایانی فیلمبرداری ادامه دارد. "بانوی شهر ما" در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در می‌آید.

طناز طباطبایی، بهروز شعیبی، سیامک احصایی، هدی ناصح، اولدوز منصور و ...از دیگر بازیگران "بانوی شهر ما" هستند. تعدادی از عوامل تولید فیلم این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: ابراهیم حاتمی‌کیا، مدیرفیلمبرداری: فرشاد محمدی، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، طراح گریم: مهین نویدی، دستیار و برنامه‌ریز: روزبه سجادی حسینی و تهیه‌کننده: محمد پیرهادی. 

کد مطلب 1206224

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