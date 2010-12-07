تمجید کامرون از عملکرد نظامیان انگلیس در افغانستان با وجود انتقادها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس بر لزوم ادامه روند کنونی جنگ در افغانستان تاکید کرد.

وی امروز سه شنبه پس از دیدار با "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان در کابل، عملکرد نیروهای انگلیسی در این کشور را طی سال 2010 مثبت ارزیابی کرد و گفت: بدون شک امسال پیشرفتهای خوبی را شاهد بوده ایم.

این در حالی است طبق اسناد اخیرا منتشر شده ویکی لیکس، عملکرد انگلیسیها از سوی دولتمردان افغان و آمریکایی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

کامرون تاکید کرد نیروهای انگلیسی از سال آینده میلادی روند خروج خود از افغانستان را آغاز خواهند کرد. وی که بامداد امروز بطور غیرمنتظره وارد افغانستان شده همچنین با ژنرال "دیوید ریچادرز" فرمانده نظامیان انگلیسی مستقر در جنوب این کشور دیدار و گفتگو کرد.

نیروهای انگلیسی طی ماههای اخیر چندین عملیات ضدتروریستی در ولایت هلمند انجام داده اند. با این حال "گلاب منگل" والی هلمند با انتقاد از انگلیسیها، آنها را به نداشتن همکاری با نیروهای محلی در این عملیاتها متهم کرده است.

گفتنی است در فوریه 2009 نیز کرزای طی اظهاراتی از عملیاتهای نظامیان انگلیسی در جنوب افغانستان انتقاد کرده و این اقدامات را مغایر با قوانین و بر هم زننده نظم عمومی دانسته بود.