5600 واحد مسکونی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود محسن زاده ظهر سه شنبه در شورای مسکن استان خراسان جنوبی ، با بیان اینکه برای 22 هزار و 491 نفر پیش بینی زمین شده است، اظهار داشت: در این زمینه برای 18 هزار و 390 نفر انعقاد قرارداد شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد 19 هزار و 803 واحد پروانه ساختمانی اخذ کرده، 15 هزار و 525 واحد اتمام پی سازی شده، 11 هزار و 119 واحد اتمام اسکلت، پنج هزار و 671 واحد اتمام سفت کاری و یک هزار و 462 واحد در مرحله نازک کاری قرار دارد.

وی در خصوص هدفمند کردن یارانه ها در بحث مسکن اظهار داشت: هیچگونه افزایش قیمت مصالح از سوی سازندگان پذیرفتنی نخواهد بود و با افراد گران فروش در این زمینه برخورد قانونی می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه تاکنون 27 هزار واحد مسکونی برای شهر های زیر 25 هزار نفر استان سهمیه بندی شده است، افزود: از این میزان 27 هزار و 827 واحد تشکیل پرونده، 23 هزار و 387 نفر به بانک معرفی شده، 21 هزار و 829 نفر موفق به عقد قرار داد با بانکها و 20 هزار و 68 واحد آغاز به کار کرده اند.

علی اصغر آسمانی مقدم اضافه کرد: تاکنون 15 هزار و 491 واحد مسکونی تکمیل شده است و متقاضیان در آن سکونت دارند.

وی سهیمه پروژه مسکن استان در سال جاری را پنج هزار و 500 واحد مسکونی اعلام کرد و افزود: از این تعداد پنج هزار و 512 واحد تشکیل پرونده انجام شده، هزار و 77 واحد معرفی به بانک و 320 واحد انعقاد قرارداد با بانک انجام شده است.

وی از آغاز به کار 228 واحد در سال جاری خبر داد و بیان داشت: تاکنون پنج واحد پایان کار دریافت کرده اند.