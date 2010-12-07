روستاهای لرستان از نعمت گاز برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، حبیب الله دهمرده ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از پروژه گازرسانی به روستای شهید بروجردی در سخنانی با اشاره به افتتاح فاز اول خط دوم انتقال گاز خرم آباد، اظهار داشت: با بهره برداری از این خط انتقال ظرفیت گازی استان لرستان دو برابر شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش ظرفیت گاز استان امید می رود پروژه های این بخش با سرعت بیشتری پیگیری شود.

استاندار لرستان با اشاره به برخی مشکلات مردم روستای شهید بروجردی نیز عنوان کرد: خواسته هایی که از سوی مردم عنوان شد به طور قطع پیگیری می شود و تا جایی که امکان داشته باشند نسبت به حل مشکلات اقدام خواهد شد.

دهمرده شرایط و فضای همدلی و همراهی میان مسئولان در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: باید از همه ظرفیت نخبگان و علما استان برای شکوفایی استعدادهای لرستان استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه نباید با وعده بیخودی مردم را دلخوش کرد، یادآور شد: مجموعه مدیریت استان تمام تلاش خود را برای رشد و پیشرفت استان به کار گرفته است.

استاندار لرستان همچنین بر ضرورت رفع مشکل گازرسانی در دیگر روستاهای استان تاکید کرد و یادآور شد: تمامی روستاهای واجد شرایط در استان و شهرستان بروجرد به شبکه گاز متصل خواهند شد.

دهمرده همچنین از پیگیری برای رفع مشکل مدرسه راهنمایی در روستای شهید بروجردی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: که سالن ورزشی چند منظوره این روستا نیز هر چه سریعتر به بهره برداری برسد.