"معرفی جنگ و صلح" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از سری کتابهای "تصویری از ادبیات کلاسیک جهان" است که در آنها 22 داستان برگزیده از کتاب مشهور و چهار جلدی"سیری در بزرگترین کتابهای جهان" به زبانی ساده و به اختصار برای خوانندگان بررسی می‌شود.

"جنگ و صلح" اثر مطرح لیو تولستوی تصویری حماسی از هجوم ناپلئون به روسیه در قالب داستانی با پیچدگی‌ها و قهرمان فراوان است. منتقدان در تفاسیر متعدد خویش بر این رمان اعتقاد دارند که از نظر تولستوی تاریخ ساخته قهرمانان نیست بلکه هر فرد انسانی در تاریخ موثر است.

لیو تولستوی (1828-1900) رمان‌نویس، ادیب، فیلسوف و مصلح اجتماعی روسیه در میانه عمر به نوعی جهان‌بینی صوفیانه دست یافت. این آیین مبتنی به عشق مسیحی و متضمن اصل عدم مقاومت در مقابل شر بود. وجود دولت را مغایر مسیحیت می‌دانست و معتقد بود که تنها محبت باید بر مردم حکومت کند.

کتاب "معرفی جنگ صلح" با شمارگان 3000 نسخه در 32 صفحه و به قیمت 1300 تومان منتشر شده است.

