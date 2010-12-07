رادیو البرز به استقبال محرم رفت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در راستای تحقق شعار اصلی سازمان صدا و سیما مبنی بر اهمیت و توجه به دین، اخلاق، امید و آگاهی و لزوم بهره مندی تمام شهروندان ساکن در غرب استان تهران از مباحث مذهبی و دینی از فضای رسانه ای صدای البرز مدیریت رادیو نشستهایی را با حضور ائمه جمعه برگزار و از نظرات این افراد در ساخت برنامه های مذهبی بهره گرفته می شود.

امروز و همزمان با اول محرم نیز حجت الاسلام علی اکبر وثوقی امام جمعه نظرآباد به رادیو البرز رفت و نماز ظهر و عصر به جماعت توسط وی اقامه شده و پس از آن در خصوص ویژه برنامه های مناسبتی رادیو گفتگو شد.

رادیو البرز برای ماه محرم برنامه های ویژه ای را تدارک دیده است که به ترتیب برای پخش از بخشهای مختلف آماده می شود.