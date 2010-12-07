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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۲۱

رادیو البرز به استقبال محرم رفت

رادیو البرز به استقبال محرم رفت

کرج - خبرگزاری مهر: همزمان با اول محرم در ویژه برنامه ای با دعوت از امام جمعه نظرآباد نماز ظهر و عصر امروز در رادیو البرز به جماعت اقامه شده و پیرامون ویژه برنامه های محرم نیز مدیر رادیو و امام جمعه نظرآباد با یکدیگر گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در راستای تحقق شعار اصلی سازمان صدا و سیما مبنی بر اهمیت و توجه به دین، اخلاق، امید و آگاهی و لزوم بهره مندی تمام شهروندان ساکن در غرب استان تهران از مباحث مذهبی و دینی از فضای رسانه ای صدای البرز مدیریت رادیو نشستهایی را با حضور ائمه جمعه برگزار و از نظرات این افراد در ساخت برنامه های مذهبی بهره گرفته می شود.
 
امروز و همزمان با اول محرم نیز حجت الاسلام علی اکبر وثوقی امام جمعه نظرآباد به رادیو البرز رفت و نماز ظهر و عصر به جماعت توسط وی اقامه شده و پس از آن در خصوص ویژه برنامه های مناسبتی رادیو گفتگو شد.
 
رادیو البرز برای ماه محرم برنامه های ویژه ای را تدارک دیده است که به ترتیب برای پخش از بخشهای مختلف آماده می شود.
کد مطلب 1206246

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