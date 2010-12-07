به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات در مجلس در جلسه علنی عصر روز سه شنبه درخصوص اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی با استناد به اصول قانون اساسی گفت: اخطار من به دو اصل 45 و 60 قانون اساسی باز می گردد، به این دلیل که رئیس اتاق بازرگانی و اتاق تعاون نمایندگان بخش خصوصی به حساب می آیند و نمی توانند برای بیت المال تصمیم گیری کنند و در صورت تصویب به طور قطع این موضوع از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: براساس اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شد از طریق رئیس جمهور و وزیران است در حالیکه ماده 76 لایحه برنامه پنجم توسعه از برنامه مغایر اصل 60 قانون اساسی به شمار می آید و نمی تواند برای بیت المال تصمیم بگیرد.



علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قانون اساسی احمد توکلی گفت: اخطار وارد نیست ماده 76 مغایرتی با اصل 45 قانون اساسی ندارد در عین حال از مجموع 11 عضو هیئت امناء تنها 2 نماینده از بخش های اتاق تعاونی و اتاق بازرگانی حضور دارند.



اساسنامه و ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی در این جلسه با حضور دو نماینده بخش خصوصی به تصویب رسید .