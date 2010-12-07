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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۹

لوکاشنکو :

بلاروس درپی انتخاب بین اتحادیه اروپا و روسیه نیست

بلاروس درپی انتخاب بین اتحادیه اروپا و روسیه نیست

رئیس جمهور بلاروس در چهارمین انجمن مردمی بلاروس اعلام کرد که این کشور قصد ندارد بین اتحادیه اروپا و روسیه یکی را انتخاب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ایتار تاس، "آلکساندر لوکاشنکو" با اعلام اینکه مینسک در هیچ حالت نباید روابط با روسیه را به هم زند، افزود: "ما به کسانی اتکا داریم که به سوی ما دست دراز می کند، ولی این امر به ضرر روابط با روسیه نیست. بدون توجه به اینکه روابط ما با مسکو در چه حالی باشد، ادای دین خود در برابر روسیه را ادامه می دهیم.

رئیس جمهوری بلاروس در عین حال به سردی روابط بین مسکو و مینسک اشاره و اضافه کرد: آنچه ما این اواخر انجام دادیم سیاست یا اقدام راهبردی نبوده، بلکه جوشیدن احساسات بوده است.

وی منتقدین سیاست بلاروس در قبال روسیه را به آرامش دعوت کرد و گفت: آرام باشید، از من انتقاد نکنید، من به اندازه شما درک می کنم که در هیچ موقعیتی نباید روابط با روسیه را به هم زد.

وی گفت: بلاروس قصد ندارد بین اتحادیه اروپا و روسیه یکی را انتخاب کند.

کد مطلب 1206254

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