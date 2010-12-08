دلیل آلودگی هوا سوخت بی کیفیت است نه بخاری گازی

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از اظهارات رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور دلیل اصلی آلودگی هوای تهران را استفاده از سوخت بی کیفیت و تردد زیاد خودروها در پایتخت دانست و گفت: هوای تهران دارای حجم زیاد ذرات معلق است و در طول روز و در مناطق پرترافیک نیز آلوده تر است.

وی افزود: آلودگی هوای تهران در مناطق و مسیرهای پرترافیک بیشتر دیده می شود و حاوی مقادیر زیادی ذرات معلق است که اساسا با آنچه گفته شده متفاوت است چرا که گاز مصرفی ما در شهرها تولید ذرات معلق نمی کند.

رشیدی اظهار داشت: در شب آلودگی هوای تهران کاهش می یابد در حالی که بخاریهای منازل در طول شب بیشتر از روز روشن است. همچنین سوخت گاز مصرفی در منازل ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون تولید نمی کند ولی شاید NO2 و CO2 تولید کند که این مقدار تولید ذرات معلق ندارد و اساسا مگر نفت کوره در منازل مردم مصرف می شود که آلودگی از بخاریها باشد.



رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که از بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی به عنوان متهم ردیف اول آلودگی هوای کلانشهرهای ایران نام برده می شود توضیح داد: هم اکنون بنزین تولیدی در مجتمعهای پتروشیمی از درجه آرام سوزی (اکتان) نزدیک به 100 برخوردار است.

محمد رویانیان با تاکید بر اینکه کیفیت بنزین تولید در واحدهای پتروشیمی از بنزین سوپر بالاتر است، تصریح کرد: هم اکنون بنزین معمولی تولید پالایشگاه‌های داخلی از عدد اکتان 87 برخوردار است.



رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور یکی از مهمترین دلایل افزایش آلودگی هوای تهران و سایر شهرها را افزایش مصرف گاز طبیعی به ویژه در بخاری و آب گرم کن‌های خانگی دانست و تاکید کرد: منشا اصلی این آلودگی ها منو اکسید کربن است که به دنبال احتراق ناقص سوخت در خودروها و بخشهای خانگی و تجاری به وجود می آید.