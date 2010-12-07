اولین پرواز حجاج گیلانی در فرودگاه رشت به زمین نشست

مدیرکل فرودگاه استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در اولین روز پروازهای برگشت حجاج دو پرواز در فرودگاه بین المللی رشت به زمین می نشیند و تا نیمه شب چهارشنبه بیش از 900 زائر گیلانی با چهار پرواز به این فرودگاه منتقل خواهند شد.

فتاح رضوانی همچنین با اشاره به فضای بسیار مناسب ایجاد شده در پارکینگ مستقبلان اعم از پارکینگ خودرو با ظرفیت 800 دستگاه خودرو، نمازخانه، سرویس بهداشتی و سایر موارد از مستقبلان حجاج خواست اصراری به حضور در داخل سالن ترمینال فرودگاه نداشته باشند تا درامر بازرسی و تحویل بار زائران تسریع شود.

وی گفت: هم استانی های عزیز برای کسب اطلاع از زمان نشستن پروازها می توانند با شماره تلفن 199 و یا 01317727176 تماس حاصل کنند.

مدیرکل فرودگاه گیلان خاطر نشان کرد: امسال 900 نفر زائر گیلانی در روزهای 14، 15 و 16 آبان ماه جاری از فرودگاه سردار جنگل رشت برای انجام اعمال حج ابراهیمی به سرزمین وحی اعزام شدند.

رضوانی ادامه داد: این تعداد زائر در قالب شش کاروان و با چهار سورتی پرواز به جده اعزام شدند.