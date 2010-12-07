"گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک" پیشنهاد اشتون بود

به گزارش خبرنگار مهر ، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه بعد از انجام مذاکرات با نمایندگان گروه 1+5 و اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی خبری شرکت کرد و در پاسخ به سئوالی در خصوص غیبت اشتون در این نشست خبری گفت: ما یک توافقی انجام دادیم و بنا بود این توافقات را با خانم اشتون مشترکا به خبرنگاران اعلام کنیم ، ظاهرا مسئله ای داشتند و نتوانستند در این کنفرانس شرکت کنند ، که باید از خودشان سئوال کنید.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با اعلام تولید محموله کیک زرد توسط ایران در آستانه مذاکرات 1+5 تصریح کرد: ما عضو ان پی تی و آژانس هستیم و به تکالیف پادمانی خیلی خوب عمل کردیم بر این اساس باید از حقوق پادمانی برخوردار باشیم و داشتن چرخه سوخت یکی از حقوق تصریح شده در ان پی تی است و یکی از اجزای چرخه سوخت تبدیل اورانیوم به کیک زرد است خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران یکی از ظرفیت های معدنی خوبی که دارد معادن اورانیوم است و خوشحالیم در استخراج معادن و ظرفیت تبدیل اورانیوم به کیک زرد دست یافته ایم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوالی در خصوص تاثیر انتشار اسناد ویکی لیکس بر مذاکرات 1+5 تصریح کرد: به نظر ما این اسناد هم خودش، هم نحوه پخشش قابل تامل است و گزینشی که از آنها می شود و مواردی که رسانه ای می شود قابل تامل است و من به تمام کسانی که این اقدامات را با هدف لطمه زدن به مناسبات دوستانه و عمیق ایران و همسایگان دنبال می کنند اعلام می کنم روابط ما قوی تر از آن است که با این بحث ها تاثیر بپذیرد.

خبرنگار رویتر از جلیلی سئوال کرد آیا در مذاکرات استانبول ایران حاضر است در مورد تعلیق غنی سازی اورانیوم گفتگو کند که دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ گفت: صریحا و جدا اعلام می کنم نه، به هیچ عنوان.

وی خاطرنشان کرد: ما در این گفتگوها به صراحت تاکید کردیم حقوق ملت ها را موضوع مذاکره و گفتگو نمی دانیم، بلکه باید مفروض گفتگوها باشد.

خبرنگار الاهرام از دبیر شورای عالی امنیت ملی سئوال کرد که با کدام بخش از بیانیه طرف مقابل مخالفید از آیا این اختلاف جلسه آتی در استانبول را به خطر می اندازد که جلیلی در پاسخ گفت: نکته مورد توافق ما یک جمله بیشتر نبود که آن بسیار صریح و روشن است که این جمله این است که "گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک". هر چه غیر از این اعلام شده باشد مورد قبول ما نیست چون توافقی نشده است. من به صراحت در برابر اصحاب رسانه اعلام می کنم خوب بود خانم اشتون تشریف می آورد به این کنفرانس تا این موضوعات این گونه حاشیه درست نکند.

جلیلی افزود: زمان و مکان مذاکرات، ژانویه و استانبول مورد توافق قرار گرفت و موضوع آن نیز گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک است.

وی یادآور شد: جامعه جهانی باید به این نکته توجه کند وقتی در یک گفتگوهای معتبر و رسمی توافقی روشن در یک جمله صورت می گیرد این چه ظرفیتی است که می خواهد مانع همکاری و اقدامات در جهت رفع نگرانی های مشترک جامعه جهانی باشد که به خود اجازه می دهد ظرف دو ساعت این توافق رسمی و روشن را دچار تحریف کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوالی در رابطه با انتشار اسناد ویکی لیکس گفت: ما مناسبات خود با کشورهای همسایه را دوستانه، عمیق و تاریخی می دانیم و این بازی ها نمی تواند در این مناسبات دوستانه با کشورهای منطقه تاثیر داشته باشد.

خبرنگار گاردین متن اظهارات اشتون بعد از مذاکرات با 1+5 را قرائت کرد و نظر جلیلی را در رابطه با آن جویا شد که وی در پاسخ گفت: من دوباره تکرار می کنم توافق ما یک جمله بیشتر نبود و این جمله را نیز خانم اشتون جمع بندی کرد نه ما و نظر نمایندگان شش کشور (1+5) را در رابطه با این جمله سئوال کرد که آنان تایید کردند بعد نظر ما را پرسیدند و ما هم آن جمله را مورد پذیرش قرار دادیم. آن جمله گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک در ژانویه و در استانبول بود. چیزی غیر از این خلاف واقع است.

خبرنگار دیگری بار دیگر از جلیلی سئوال کرد آیا اختلافی که اکنون بین ایران و 1+5 ایجاد شده می تواند منجر به لغو جلسه استانبول شود و در خصوص مسائل هسته ای ایران مذاکره صورت بگیرد که دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سئوال مواضع قبلی خود را تکرار کرد و گفت: آنچه در جلسه جمع بندی شد مورد اختلاف نبود بلکه جمع بندی خانم اشتون بود ایشان به صراحت از شش کشور سئوال کرد که آیا با این جمع بندی موافقید که همه تایید کردند فکر می کنم هر حرکتی خلاف این موضوع بی احترامی به این جلسه است.

وی اضافه کرد: گفتگوهای استانبول صرفا بر این مبنا شکل خواهد گرفت و به هیچ عنوان نمی پذیریم حقوق ملت ایران موضوع گفتگو قرار بگیرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: ما این گفتگوها را فرصتی برای طرف مقابل می دانیم تا با ظرفیت جمهوری اسلامی ایران ، مسائل بین المللی مورد گفتگو و همکاری قرار گیرد.

خبرنگار یک رسانه هندی نیز از جلیلی سئوال کرد آیا بین ایران و گروه 1+5 رویارویی پیش آمده است که جلیلی در پاسخ گفت: آنچه که جمع بندی جلسه بود و نه جمع بندی ما، این بود در ژانویه و استانبول درباره همکاری حول نقاط مشترک گفتگو کنیم. طرف مقابل باید به آن پایبند بماند ، مادامی که به این جمع بندی که توسط اشتون ارایه شد پایبند باشند گفتگوها می تواند شکل بگیرد و گفتگوها معتبر است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره ادعای رسانه های غربی پیرامون همکاری کره شمالی برای ساخت بمب اتمی در ایران گفت: این خبر از آن دسته اخباری است که کاملا تکذیب می شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در این باره اظهار داشت: فکر می کنیم برخی قدرت ها بسیاری تصمیم های غلطی که می گیرند به خاطر محاسبات غلطی است که دارند و زمانی که اینها برخی مطالبی که مطرح می کنند مشخص است که از سوءمحاسبه برخوردارند.