مدیران دستگاه های اجرایی فعالان آی تی مازندران را باور کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر سه شنبه در پنجمین مجمع عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران در ساری افزود: تشکل سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران جایگاه خود را در بین سایر صنوف خصوصی گشوده است.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیتهای جدیدی در سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران برای رشد و توسعه وجود دارد که باید با کمک دستگاه های اجرایی بارور شود.

معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه سمت و سوی تکنولوژی جدید جامعه به سمت فناوری اطلاعات است تصریح کرد: پیشنهادات سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران در سفر سوم دولت به استان اجرایی شده است.

ابراهیمی با بیان اینکه برای تقویت حوزه فناوری اطلاعات در استان ها، دولت حمایت های ویژه ای می کند یادآور شد: نظم و نسخی در حوزه فعالان آی تی شهرهای استان باید صورت گیرد.

وی با اعلام اینکه آسیب ها و چالش های حوزه فناوری اطلاعات در مازندران باید شناسایی شود گفت: مشکلات حوزه آی تی در مازندران باید احصاء شود.

وی خواستار تشکیل کارگروه ویژه رفع مشکلات مالیاتی و صنفی فعالان آی تی استان با حضور مسئولین ذیربط استانداری ، اقتصاد و دارایی و امور مالیاتی شد و گفت: هنوز بسیاری از فعالان آی تی مازندران برای انجام پروژه های فناوری اطلاعات در ادارات با مشکل مواجه هستند.

عباس رمدانی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران نیز با اشاره به تشکیل این سازمان در سال 79 در کشور گفت: مازندران رتبه دوم کشور را در تشکیل نظام صنفی رایانه ای در کشور کسب کرده است.

وی با بیان اینکه دو تن از اعضای هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای مازندران در شورای مرکزی نظام صنفی رایانه ای کشور عضویت دارند افزود: مشکلات مالیاتی حوزه فناوری اطلاعات مازندران باید رفع شود.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای کشور همچنین از برگزاری موفق الکامپ شانزدهم توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور امسال در تهران خبر داد.