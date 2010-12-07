بالابودن بیکاری در کشور نتیجه مصرف گرایی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهزاد برومند عصر سه شنبه در کارگاه آموزشی اصلاح الگوی مصرف در گرگان افزود: فقدان سمن ها، بی توجهی به حقوق مصرف کننده و فقدان اشتغال کامل از دیگر ویژگیهاست.

وی با ارائه تعاریف صرفه جویی، مصرف بهینه، اسراف و تبذیر، الزامات اصلاح الگوی مصرف و ساختارهای حاکمیتی آن از بعد سخت افزاری و نرم افزاری بررسی کرد.

برومند، الگوی مصرف را از جمله رفتارهای اجتماعی عمومیت دار، پایدار، تکرار شونده و در قالب نسبتا ثابت تعریف کرد.

وی افزود: تغییر در الگوی مصرف مثل هر رفتار اجتماعی دیگر نیازمند زمانی طولانی است.

برومند در این نشست به بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصلاح الگوی مصرف پرداخت.