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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۴۰

بالابودن بیکاری در کشور نتیجه مصرف گرایی است

بالابودن بیکاری در کشور نتیجه مصرف گرایی است

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی پژوهشکده امور اقتصادی کشور گفت: بالا بودن نرخ بیکاری نتیجه فرهنگ مصرف گرایی در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهزاد برومند عصر سه شنبه در کارگاه آموزشی اصلاح الگوی مصرف در گرگان افزود: فقدان سمن ها، بی توجهی به حقوق مصرف کننده و فقدان اشتغال کامل از دیگر ویژگیهاست.

وی با ارائه تعاریف صرفه جویی، مصرف بهینه، اسراف و تبذیر، الزامات اصلاح الگوی مصرف و ساختارهای حاکمیتی آن از بعد سخت افزاری و نرم افزاری بررسی کرد.

برومند، الگوی مصرف را از جمله رفتارهای اجتماعی عمومیت دار، پایدار، تکرار شونده و در قالب نسبتا ثابت تعریف کرد.
 
وی افزود: تغییر در الگوی مصرف مثل هر رفتار اجتماعی دیگر نیازمند زمانی طولانی است.
 
برومند در این نشست به بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصلاح الگوی مصرف پرداخت.
کد مطلب 1206265

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