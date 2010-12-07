ادعای معتاد کردن اروپا به انرژی بی اساس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی "وزگلیاد"، دیمیتری مدودف که در یک کنفرانس مطبوعاتی در ورشو سخن می گفت، اظهار داشت : نظر مربوط به سیاسی بودن تمام پروژه های روسیه در زمینه انرژی و ادعای تمایل روسیه به معتاد کردن اروپا به انرژی خود مطرح است که پایه و اساسی ندارد.



وی افزود: طرف روس مشغول توسعه "روابط حسن همجواری، سودمند با تمام کشورهای اروپا و از جمله کشورهای متصل شده به روسیه توسط خط لوله است".

رئیس جمهوری روسیه گفت : "ما این اواخر توانستیم تصمیم های مسالمت آمیزی را تدوین کنیم. در زمینه گاز هم مذاکرات پیچیده ای به طور اخص در شرایط عمل دستورات مربوطه اتحادیه اروپا در جریان بود ولی ما توانستیم به تصمیم های معقول دست یابیم و امیدوارم در آینده هم چنین باشد".



مدودف روز گذشته به لهستان سفر کرد که اولین دیدار رسمی رئیس جمهوری روسیه طی 8 سال گذشته از لهستان است که طی آن دو طرف برای بهبود روابط دو کشور به تبادل نظر پرداختند.



کمک روسیه به بازرسی سقوط هواپیمای رئیس جمهوری لهستان و شناسایی جنایات رژیم استالین از توافق دو طرف به شمار می رود.



همچنین طی این دیدار، مسکو و ورشو ابراز امیدواری کردند تا عضویت هرچه زودتر روسیه در سازمان تجارت جهانی که لهستان تاکنون با آن مخالف بود، به گسترش همکاری روسیه و اتحادیه اروپا کمک کند.

در عین حال رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد فعال شدن تماسهای سیاسی با لهستان به تنظیم مسائل در حال شکل گیری در زمینه امنیتی اروپا و تعامل با ناتو کمک می کند.



وی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با کاماروفسکی همتای لهستانی خود گفت: ما مسئله امنیت اروپا را بررسی کردیم، زیرا کشورهای ما در خاک اروپا قرار دارد و با وجود اینکه روسیه عضو اتحادیه اروپا و ناتو نیست ولی ما با هر دوی این ساختارها روابط تمام عیار برقرار می کنیم.

مدودف همچنین ابراز امیدواری کرد که شرکت فعال تر لهستان در این گفتگو به تنظیم پرسشهای مختلف در روابط روسیه و ناتو و هم همکاری مسکو با اتحادیه اروپا کمک کند.