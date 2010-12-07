آخرین گمانه زنی ها درباره وزارتخانه ها/ دولت جدید احتمالا 4 دی تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، یک منبع برجسته نزدیک به نخست وزیرعراق با اعلام احتمال تشکیل دولت در 25 دسامبر(4 دی) گفت : مرحله آتی شاهد تغییرات گسترده در اکثر پستهای وزارتی خواهیم بود و 38 وزیر در کابینه خواهیم داشت.

این منبع افزود: هئیت ریاست جمهوری متشکل از"جلال طالبانی" به عنوان رئیس و"عادل عبدالمهدی" و"طارق الهاشمی" به عنوان معاونانش به قوت خود باقی می ماند نفر سوم هم "ابراهیم الجعفری" است که وی به نفع ترکمانها کنار رفته است.

نخست وزیر، "نوری المالکی" است و معاونانش"رافع العیساوی" از فهرست العراقیه، "روز نوری شاوس" از ائتلاف کردستان است که برای نفر سومی رقابت میان"حسین الشهرستانی" از فراکسیون مستقلین در اتحاد ملی عراق و"خضیر الخزاعی" وزیر سابق آموزش و پروش و"نصار الربیعی" از فراکسیون "الاحرار" در جریان است.

این منبع از معرفی اسامی گروههای سیاسی برای وزارتخانه های اصلی به شرح زیر خبر داد:

وزارت دفاع به فهرست العراقیه رسید که" فلاح النقیب"، "صالح المطلک" و"اسکندر وتوت" معرفی شده اند که "النقیب" شانس بیشتری دارد.

وزارت کشور به ائتلاف اتحاد ملی عراق تعلق گرفت و"عبود قنبر"، "عقیل الطریحی"، "عدنان الاسدی" معرفی شده اند که "الطریحی" بیشترین شانس را دارد.

درباره واگذاری وزارت امور خارجه به ائتلاف کردستان و ادامه بقای "هوشیارزیباری" توافق وجود دارد. وزارت نفت به ائتلاف اتحاد ملی رسید که امکان ابقای "حسین الشهرستانی" در سمتش وجود دارد.

درباره معاون امور انرژی نخست وزیری،" ابراهیم بحر العلوم" و"ثامرالغضبان" معرفی شده اند که "بحرالعلوم" شانس بیشتری دارد.وزارت دارایی طبق توافقات روزهای قبل به "محمد علاوی" از فهرست العراقیه سپرده می شود.

وزارتخانه های خدماتی به شرح زیر است:

"جمال البطیخ" و"علی البهادلی" از فهرست العراقیه برای وزارت کشاورزی در نظر گرفته شده است،حمل و نقل "علی الدباغ "از ائتلاف ملی عراق، بهداشت "حنان الفتلاوی" از اتحاد ملی، آموزش عالی "علاء مکی"، "ظافرالعانی"،"علی الادیب"، وزارت سرمایه گذاری "سامی الاعرجی" و"اکرام عبدالعزیز آل عقیل" از فهرست العراقیه معرفی شده اند.

برای وزارتخانه مهاجرت" ازهار الشیخلی" از العراقیه، شهرداری به العراقیه بدون ذکر نامزد، وزراتخانه های برنامه ریزی ، برق و امور آب به ائتلاف ملی بدون ذکر نام واگذار خواهد شد.

این منبع ادامه داد: برای پستهای غیر وزارتی افراد ذیل معرفی شده اند:

"عزت الشاهبندر"جای "صابر العیساوی" را در مقام شهردار بغداد خواهد گرفت، برای مشاور رسانه ای نخست وزیری "علی الموسوی" مدیر مرکز ملی مطبوعات نامزد شده است. برای هئیت شفاف سازی هنوز مشخص نشده است که چه کسی به جای "رحیم العکیلی" معرفی خواهد شد.