گیتس به طور سرزده وارد افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "رابرت گیتس" در این سفر قرار است با نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان و "حامد کرزای" رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کند.

بر اساس اعلام دفتر ریاست جمهوری افغانستان، وزیر دفاع آمریکا فردا چهارشنبه با حامد کرزای دیدار می کند.

گیتس در حالی به افغانستان سفر کرده که جمعه گذشته نیز "باراک اوباما" رئیس جمهوری ایالات متحده به افغانستان سفر کرده و پس از چهار ساعت و بدون دیدار با کرزای این کشور را ترک کرد.

این در حالی است که صبح امروز نیز "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس به طور سر زده وارد افغانستان شد.