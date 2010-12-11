به گزارش خبرنگار مهر، پرداخت عیدی کارگران و مشمولان قانون کار موضوعی است که ساز و کار اجرایی آن، میزان عیدی و وظیفه کارفرمایان در این زمینه در قانون کار دیده شده است، ولی در قانون مذکور چیزی در مورد زمان پرداخت، پرداخت یکجا و یا مرحله ای و همچنین لزوم توافق بین کارگر و کارفرما در این بخش مطرح نشده است.

قانون کار: پرداخت عیدی اجباری است

تنها موضوعی که قانون کار آن را اصل قرار داده و برای تحقق آن ماده قانونی مصوب کرده است همان اجباری بودن تامین و پرداخت عیدی به نیروی انسانی مشمول قانون کار است که باید از سوی کارفرمایان انجام شود.

بر پایه این گزارش، برنامه ای که امروز در کشور برای پرداخت عیدی افراد مشمول قانون کار از سوی کارفرمایان انجام می شود طبق عرفی است که در بنگاهها و واحدهای تولیدی وجود دارد و تنها زمینه ای که در این مورد توسط قانون کار فراهم شده است همان اجباری بودن پرداخت آن است.

در هر حال، قانون کار کشور می گوید کارفرمایان موظف هستند تا قبل از پایان سال کاری نسبت به تامین و پرداخت عیدی کارگران و افراد مشمول قانون کار اقدام کنند که میزان آن 2 برابر حداقل دستمزد و حداکثر نیز 3 برابر آن خواهد بود.

عیدی از 606 تا 909 هزار تومان

این فرمول نشان می دهد، کارگرانی که امسال حداقل دستمزد آنها همان مصوبه 303 هزار تومانی قانون کار بوده و حداقل دریافتی آنها چیزی بیشتر از این مبلغ تعیین نشده است باید رقمی بین 606 تا حداکثر 909 هزار تومان جدا از حقوق ماهیانه به عنوان عیدی دریافت کنند که البته در مواردی مبالغی تحت عنوان مالیات از میزان عیدی یاد شده کسر می شود.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه زمان پرداخت عیدی عرفا در ماه پایانی سال صورت می گیرد و این موضوع توسط دولت برای کارمندان نیز اجرا می شود، گفت: عیدی کارگران مسئله ای است که جدا از قانون کار، مصوبه مجلس را نیز دارد ولی برای پرداخت آن زمان تعیین نشده است.

پرداخت عیدی بنگاه‌های بزرگ در 2 مرحله

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف بیان کرد: هم اکنون برخی شرکتها و بنگاههای بزرگ برای کنترل هزینه های خود در پایان سال، بخشی از عیدی نیروی تحت پوشش خود را در نیمه سال پرداخت می کنند ولی بسیاری دیگر از بنگاهها و واحدهای تولیدی این موضوع را در پایان هر سال پیگیری می کنند.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه زمان پرداخت عیدی چندان مهم نیست و اصل بر این است که کارفرمایان خود را موظف به اجرای قانون بدانند، تصریح کرد: بهترین زمان پرداخت عیدی مشمولان قانون کار می تواند بهمن ماه باشد تا افراد بتوانند برای هزینه کردن مبالغ عیدی خود برنامه ریزی کنند.

مصلحت کارگاه‌های کوچک؛ به زیان کارگران

وی با بیان این مطلب که متاسفانه عیدی زمانی مسئله دار می شود که پرداخت آن به سال جدید موکول شود، خاطر نشان کرد: از سال 80 موضوعی مبنی بر اینکه بر پایه ماده 193قانون کار کارگاه‌های دارای یک تا 10نفر کارگر می تواند به مصلحت از شمول قانون کار در این زمینه خارج شوند، عاملی برای تضییع حقوق بسیاری از افراد شاغل در کارگاههای کوچک شده است.

این فعال کارگری، کارگاه‌های کوچک را دارای بیشترین تخلفات خروج از قانون کار و عدم اجرای آن در مقابل کارگاههای متوسط و بزرگ دانست و افزود: از زمانی که موضوع بازرسی و نظارت در اینگونه کارگاههای کوچک برداشته شد از همان زمان نیز برخی شروع به پایمال کردن حق و حقوق نیروی کار کردند.