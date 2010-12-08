4 ملاحظه خاص آمریکا در عراق/ تقسیم عراق از سیاستهای راهبردی واشنگتن

نشست بررسی "فرآیند تشکیل دولت عراق" با حضور شماری از کارشناسان داخلی و خارجی در خبرگزاری مهر برگزار شد. "ناظم دباغ" نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران، "حسین علایی"، "سیامک کاکایی" و آقای "نوریان" از جمله این کارشناسان بودند.
حسین علایی در ادامه بررسی تصمیم گیری های آمریکا در مسائل عراق که خارج از روند سیاسی این کشور و رایزنی گروه های سیاسی عراق برای تشکیل دولت پیش می رود اظهار داشت: مسله امنیت در عراق یکی دیگر از موضوعاتی است که در اختیار آمریکا قرار دارد و این کشور قصد ندارد آن را به راحتی به عراق واگذار کند و بنابراین وقتی آمریکا می تواند چنین کاری انجام دهد واز نظر عملی صحنه سیاسی عراق را در اختیار داشته باشد که در عراق دولت ضعیف، تشتت احزاب و اختلاف آراء گسترده وجود داشته باشد.
بزرگترین سفارتخانه آمریکا در عراق
وی خاطرنشان کرد: یک اقدام دیگری که آمریکا انجام داده این است که بزرگترین سفارت خود را در جهان در بغداد به وجود آورده و شهرکی را به نام سفارت در بغداد تاسیس کرده است که بدون نیاز به امکانات عراق می تواند با افرادش زندگی کند حال این پرسش مطرح است که آمریکا چنین سفارت عظیمی را برای چه درست بنیان نهاده است برای ارتباط با عراق؟ اینطور نیست سفارتخانه در کشورها برای آمریکا به مفهوم پایگاه منطقه ای است و به نظر می رسد آمریکا در کشورهای منطقه به جای ترکیه و عربستان سعودی که دارای رابطه سنتی با آنها است عراق را به عنوان پایگاه اصلی انتخاب کرده است.
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سفارتخانه در کشورها برای آمریکا به مفهوم پایگاه منطقه ای است و این کشور با تاسیس بزرگترین سفارتخانه خود در عراق به دنبال کنترل خاورمیانه است.
وی با بیان این مطلب افزود: آمریکا می خواهد از طریق عراق منطقه خاورمیانه را تحت کنترل خود در بیاورد و علت انتخاب این کشور نیز به این دلیل است که عراق بین رژیم صهیونیستی و ایران قرار دارد هم این رژیم و هم مدیریت صحنه ایران برای آمریکا بسیار مهم است بنابراین چنین برنامه ای را دارند لذا توافقی که در عراق صورت گرفته تاکتیکی است و هیچگاه تبدیل به توافق استراتژیک نخواهد شد یعنی امکان تبدیل به توافق استراتژیک که نیازمند استراتژی است نخواهد داشت و ما در روزها و ماه های آتی باید شاهد توافقات جدیدی میان گروه های سیاسی عراق باشیم و قطعا دولت آتی نسبت به دولت های پیش ضعیف تر خواهد بود و اختلافات در دولت آینده عراق نسبت به دولت قبلی بسیار بیشتر و در چنین دولتی نفوذ آمریکا در عراق نسبت به دولت قبلی بیشتر خواهد بود.
علایی تصریح کرد: بنابراین ساختار تصمیم گیری برای آمریکا ساده تر خواهد شد و شرایط برای حاکمیت ملی در عراق سخت تر خواهد شد بر همین اساس آمریکایی ها چند اقدام را با هم دنبال کردند یکی تغییر در ساختار حاکمیتی است که با تشکیل شورای عالی سیاست های راهبردی صورت گرفت و این یک تغییر ساختار است بر مبنای تضعیف ساختار یافته حاکمیت در عراق.
این کارشناس در ادامه گفت: نکته بعدی که اتفاق خواهد افتاد آمریکا از طریق تماس و ارتباط با احزاب موجود در عراق سعی می کند این احزاب را با تشویق به اینکه شما سهم خواهی بیشتری در قدرت داشته باشید شرایطی فراهم کند که همه احزاب ضعیف باشند تا بدین ترتیب در صحنه سیاسی عراق عملا فضای تصمیم گیری بیشتری را برای خود اختصاص بدهد.
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نوع نگرش آمریکا در عراق نسبت به 6 سال گذشته تفاوت پیدا کرده و این کشور نقش کدخدایی خود را در عراق از دست داده است.
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