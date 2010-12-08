4 ملاحظه خاص آمریکا در عراق/ تقسیم عراق از سیاستهای راهبردی واشنگتن

نشست بررسی "فرآیند تشکیل دولت عراق" با حضور شماری از کارشناسان داخلی و خارجی در خبرگزاری مهر برگزار شد. "ناظم دباغ" نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران، "حسین علایی"، "سیامک کاکایی" و آقای "نوریان" از جمله این کارشناسان بودند.



حسین علایی در ادامه بررسی تصمیم گیری های آمریکا در مسائل عراق که خارج از روند سیاسی این کشور و رایزنی گروه های سیاسی عراق برای تشکیل دولت پیش می رود اظهار داشت: مسله امنیت در عراق یکی دیگر از موضوعاتی است که در اختیار آمریکا قرار دارد و این کشور قصد ندارد آن را به راحتی به عراق واگذار کند و بنابراین وقتی آمریکا می تواند چنین کاری انجام دهد واز نظر عملی صحنه سیاسی عراق را در اختیار داشته باشد که در عراق دولت ضعیف، تشتت احزاب و اختلاف آراء گسترده وجود داشته باشد.

بزرگترین سفارتخانه آمریکا در عراق



وی خاطرنشان کرد: یک اقدام دیگری که آمریکا انجام داده این است که بزرگترین سفارت خود را در جهان در بغداد به وجود آورده و شهرکی را به نام سفارت در بغداد تاسیس کرده است که بدون نیاز به امکانات عراق می تواند با افرادش زندگی کند حال این پرسش مطرح است که آمریکا چنین سفارت عظیمی را برای چه درست بنیان نهاده است برای ارتباط با عراق؟ اینطور نیست سفارتخانه در کشورها برای آمریکا به مفهوم پایگاه منطقه ای است و به نظر می رسد آمریکا در کشورهای منطقه به جای ترکیه و عربستان سعودی که دارای رابطه سنتی با آنها است عراق را به عنوان پایگاه اصلی انتخاب کرده است.

سفارتخانه در کشورها برای آمریکا به مفهوم پایگاه منطقه ای است و این کشور با تاسیس بزرگترین سفارتخانه خود در عراق به دنبال کنترل خاورمیانه است.

وی با بیان این مطلب افزود: آمریکا می خواهد از طریق عراق منطقه خاورمیانه را تحت کنترل خود در بیاورد و علت انتخاب این کشور نیز به این دلیل است که عراق بین رژیم صهیونیستی و ایران قرار دارد هم این رژیم و هم مدیریت صحنه ایران برای آمریکا بسیار مهم است بنابراین چنین برنامه ای را دارند لذا توافقی که در عراق صورت گرفته تاکتیکی است و هیچگاه تبدیل به توافق استراتژیک نخواهد شد یعنی امکان تبدیل به توافق استراتژیک که نیازمند استراتژی است نخواهد داشت و ما در روزها و ماه های آتی باید شاهد توافقات جدیدی میان گروه های سیاسی عراق باشیم و قطعا دولت آتی نسبت به دولت های پیش ضعیف تر خواهد بود و اختلافات در دولت آینده عراق نسبت به دولت قبلی بسیار بیشتر و در چنین دولتی نفوذ آمریکا در عراق نسبت به دولت قبلی بیشتر خواهد بود.

علایی تصریح کرد: بنابراین ساختار تصمیم گیری برای آمریکا ساده تر خواهد شد و شرایط برای حاکمیت ملی در عراق سخت تر خواهد شد بر همین اساس آمریکایی ها چند اقدام را با هم دنبال کردند یکی تغییر در ساختار حاکمیتی است که با تشکیل شورای عالی سیاست های راهبردی صورت گرفت و این یک تغییر ساختار است بر مبنای تضعیف ساختار یافته حاکمیت در عراق.

این کارشناس در ادامه گفت: نکته بعدی که اتفاق خواهد افتاد آمریکا از طریق تماس و ارتباط با احزاب موجود در عراق سعی می کند این احزاب را با تشویق به اینکه شما سهم خواهی بیشتری در قدرت داشته باشید شرایطی فراهم کند که همه احزاب ضعیف باشند تا بدین ترتیب در صحنه سیاسی عراق عملا فضای تصمیم گیری بیشتری را برای خود اختصاص بدهد.

ملاحظات آمریکا در عراق

آمریکایی ها در عراق به چند نکته توجه دارند که عبارتند از:

1- برنامه ریزی برای حضور طولانی مدت در عراق و این حضور به معنای حضور نظامی صرف نیست یعنی از نظر کمیت نظامیان آمریکایی در عراق کاهش پیدا خواهد کرد، ولی کیفیت حضور در ارکان حاکمیتی این کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

2- آمریکا درپی فاصله معنی دار دولت عراق با ایران است؛ به این مفهموم که دولتی که در عراق تشکیل می شود نباید به سمتی برود که پیوندهای استراتژیک با ایران در حوزه های مختلف برقرار کند به ویژه در حوزه ژئوپلتیک و اقتصاد.

3- آمریکا به دنبال این است که عراق تبدیل به پایگاه تروریست ها نشود؛ یعنی در عین حالی که القاعده و بعثی ها را از نظر سیاسی در حد کنترل شده برای حفظ تعارض و تضعیف در عراق می پذیرد، اما آنها را به عنوان گروه مسلح در عراق نمی پذیرد. بنابراین جریان فکری القاعده و بعثی ها با هدف حفظ تعارض و تضادی که آمریکایی ها بتوانند در تعادل گروه های سیاسی از آن استفاده کنند از سوی آمریکا مورد حمایت قرار می گیرند ولی جریان مسلحانه این گروه را باید از بین ببرند که این نکته مهمی است.

4- سازماندهی صحنه سیاسی عراق به گونه ای که رژیم صهیونیستی از فضای آتی عراق و نه فضای فعلی احساس امنیت کند.

علایی در ادامه گفت: بنابراین با این 4 ملاحظه آمریکایی ها در صحنه سیاسی عراق اقدام می کنند و اگر ما بپذیریم که بازیگر اصلی در حوزه سیاسی عراق آمریکا است بنابراین ما تا 3 سال آتی شاهد دولتی قوی در عراق نخواهیم بود.

سقوط آمریکا از نقش کدخدایی در عراق

سیامک کاکایی در این رابطه اظهار داشت: من فکر می کنم نوع نقش و نگرش آمریکا نسبت به 6 سال گذشته تفاوت پیدا کرده یا دگرگون شده است از این جهت دگرگون شده که ما وقتی به سال 2004 و 2005 که زمان نوشتن قانون اساسی عراق بود نگاه می کنیم می بینیم که آمریکا تقریبا یک نقش کدخدا منشی درعراق داشت وقتی که گروه ها به توافق نمی رسیدند آمریکا می گفت این کار را انجام دهید و آنها انجام می دادند.

نوع نگرش آمریکا در عراق نسبت به 6 سال گذشته تفاوت پیدا کرده و این کشور نقش کدخدایی خود را در عراق از دست داده است. وی افزود: اما چیزی که اکنون دگرگون شده این است که گروه های سیاسی عراق از نظر انتظارات سیاسی شان رشد کرده اند و حکومتداری و نوع دموکراسی که وجود داشته سبب تغییر در نوع نگرششان شده و این از دامنه قدرت آمریکا در عراق کاسته است و این به این دلیل کاهش پیدا کرده که میان گروه های سیاسی عراق 8 ماه تعارض بود و آمریکا نیز نتوانست کمک کند که گروه ها به یک جمع بندی برسند در واقع آمریکا از روش قبلی اش دست برداشته و در واقع چون ناتوان شده از روش قبلی دست برداشته است و این تغییر به 2 شکل است: وی افزود: اما چیزی که اکنون دگرگون شده این است که گروه های سیاسی عراق از نظر انتظارات سیاسی شان رشد کرده اند و حکومتداری و نوع دموکراسی که وجود داشته سبب تغییر در نوع نگرششان شده و این از دامنه قدرت آمریکا در عراق کاسته است و این به این دلیل کاهش پیدا کرده که میان گروه های سیاسی عراق 8 ماه تعارض بود و آمریکا نیز نتوانست کمک کند که گروه ها به یک جمع بندی برسند در واقع آمریکا از روش قبلی اش دست برداشته و در واقع چون ناتوان شده از روش قبلی دست برداشته است و این تغییر به 2 شکل است:

1- واگذاری تعارض به گروه های سیاسی عراق تا یک سطحی 2- حرکت به سوی استقرار یا ایجاد راهبردهای بلندمدت در عراق که در لابلای آن بتواند آن خواستی که برای آینده عراق درمنطقه و داخل دارد هم در ساختار سیاسی و هم نظامی اش محقق کند که خود توافقنامه امنیتی نیز نمی تواند تکمیل کننده چنین راهبردی باشد، لذا باید چیز جدیدی باشد که بخشی از آن خواست عراق باشد و اگر اینها تعارض داشته باشند بنابراین آن هم به عنوان یک بازیگر می تواند ایفای نقش بکند و همچنان در یک نقطه ای اگر بین منافع آمریکا و گروه های عراقی تعارض پیش بیاید و اگر آمریکا احساس بکند نمی تواند با روش و ملاحظه ای که در نظر گرفته است عراق را پیش ببرد من فکر می کنم موضوع تقسیم عراق مجددا در دستور کار واشنگتن قرار بگیرد و به عنوان یک راهبرد ممکن است پیگیری شود.

ادامه دارد...