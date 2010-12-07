به گزارش خبرنگار مهر در قم، عباس جهان بین‌، بعد از ظهر سه‌شنبه در اولین جلسه کارگروه فرهنگ شهروندی قم که در محل جهاد دانشگاهی واحد قم برگزار شد با اشاره به اینکه تدوین استراتژی ورزش همگانی حق عمومی مردم است، بیان داشت: باید تلاش شود تمام ساز و کار این امر فراهم شود و همچنین اجرایی کردن ورزش همگانی در استان قم نیازمند فرهنگ سازی در بین مردم است.



وی با اشاره به اینکه برای فرهنگسازی ورزش همگانی رسانه‌های استان نیز باید کمک کنند تا تبلیغات مناسبی در این زمینه صورت گیرد‌، اظهار داشت: مسائل در ورزش بسیار زیاد است و برای رسیدن به جمع بندی مناسب و نتیجه مطلوب، در ابتدا باید برنامه‌ریزی و اولویت‌هایی برای این طرح صورت گیرد که در چه زمینه باید ورود کنیم تا به نتیجه مطلوب و مورد نظر برسیم.



مدیرکل اداره تربیت بدنی قم ادامه داد: توجه به ورزش علاوه بر فواید زیادی که برای شخص و جامعه دارد می‌تواند جایگزین درمان و عامل جلوگیری از ناهنجاری‌های جسمی و اخلاقی و تقویت کننده بنیان جامعه و خانواده باشد.



مدیرکل تربیت بدنی قم گفت: در گذشته وظایف یک حکومت تأمین امنیت، ‌سلامت و آموزش یک حکومت است اما جامعه امروزه به زندگی ماشینی ورود پیدا کرده است و این امر انسان را با مسائل متفاوتی از جمله بی‌تحرکی، سکون و به نوعی ناهنجارهای اخلاق روبرو کرده است.



شایان ذکر است جلسه کارگروه فرهنگ شهروندی قم با حضور کارشناس فرهنگی و هنری اداره کل آموزش و پرورش‏، معاون اداره فرهنگی دانشگاه پردیس و معاون اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم با هدف تبیین فرهنگ شهروندی برگزار شد.