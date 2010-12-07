نیمی از مقالات پژوهشی در زمینه فناوری زیست محیطی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان حمید ارجمند فرد عصر سه شنبه ستاد بزرگداشت هفته پژوهش، فناوری فضایی و فناوری هسته ای بدست آمده با دانش بومی دانشمندان ایرانی را نیز اثباتی بر شعار ما می توانیم دانست و حضور دانشمندان ایرانی بر کرسی های علمی جهان را از افتخارات ایران عنوان کرد.

ارجمندفر با اشاره به شهادت دکتر مجید شهریاری، این ضایعه را شاهدی بر حضور ایران در محافل اندیشه و استراتژی جهانی دانست که عده ای چشم دیدن این افتخارات را ندارند.

وی امر پژوهش را در ساماندهی بسترهای فکری جامعه، تقویت خودباوری و اتصال علم به صنعت بسیار موثر دانست و افزود: برگزاری هفته پژوهش خط و مشی حرکت پژوهشی استان را تبیین می کند و با اشاعه تفکر پژوهشگری، آینده روشنی برای کشور و استانمان ترسیم می کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری زنجان، هدف از برگزاری برنامه هایی جهت بزرگداشت هفته پژوهش را نهادینه کردن پژوهش بعنوان یک ارزش ملی، ترویج روند پژوهشگری در استان، گسترش روحیه تحقیق در بین جوانان، کاربردی کردن پژوهش ها، شناسایی و بسترسازی برای حمایت از نخبگان، آشنانمودن دانش آموزان با مراکز پژوهشی و شناسایی و تقدیر از پژوهشگران نمونه استان عنوان کرد.

در ادامه جلسه محمد پور مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری زنجان نیز پیشنهاداتی مبنی بر تشکیل سه کمیته با عنوان کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی، کمیته علمی و کمیته اجرایی با حضور دانشگاهها و دستگاههای اجرایی استان جهت شناسایی و تقدیر از 65 نفر از پژوهشگران برتر در مراکز متعدد استان و نیز تقدیر از حامیان پژوهش در استان و برگزاری مستمر جلسات ستاد ارائه کرد و مدیران و نمایندگان هریک از دستگاههای اجرایی استان و دانشگاهها به بیان نظرات و بررسی پیشنهادات در جلسه پرداختند.

در پایان مقرر شد اسامی پژوهشگران نمونه در هر حوزه و پیشنهادات اعضاء درخصوص اجرای برنامه های این ستاد جمع بندی و مصوب شود.