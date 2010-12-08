عضو تیم ملی جودو ایران پناهنده شد/ سرلک: زحمات من نادیده گرفته شد!

به گزارش خبرنگار مهر، وحید سرلک اسفندماه گذشته برای تمرین و حضور در تمرینات یک تیم آلمانی راهی این کشور شد و پس از گذشت سه ماه به تهران بازگشت و در تمرینات تیم ملی کشورمان شرکت کرد اما مجددا به آلمان بازگشت.

در حالی که مسئولان تیم ملی و فدراسیون جودو اصرار بر حضور سرلک در ایران و شرکت در رقابتهای انتخابی داشتند، وی از بازگشت به ایران خودداری و بارها اعلام کرد می تواند تیم را در مسابقات مختلف همراهی کند ولی به دلیل انجام امور اقامت نمی تواند به ایران بیاید.



این درخواست سرلک با مخالفت مسئولان فدراسیون مواجه شد و در نهایت هم سرلک که از زمان رقابتهای جهانی 2009 رتردام پیشنهاد حضور در تیم ملی آلمان را داشت، به این پیشنهاد ژرمن ها پاسخ مثبت داد و با ارائه درخواست پناهندگی به آلمان ها مقدمات حضور خود در تیم ملی این کشور را نیز فراهم آورد.



وحید سرلک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید خبر پناهندگی اش به آلمان گفت: سالها برای رسیدن به تیم ملی زحمت کشیدم، درآمد دیگری جز ورزش و تیم ملی نداشتم و زمانی که به نفر اول وزن خود در تیم ملی تبدیل شدم خیلی راحت زحمات من نادیده گرفته شد.



وی افزود: شاید این داستان تکراری باشد که من سال 2005 با وعده مسئولان فدراسیون و شخص امینی و برای جلوگیری از محرومیت فدراسیون جودو مصلحتی به نماینده آذربایجان باختم تا دور بعد به نماینده اسرائیل برخورد نکنم چرا که اگر من با اسرائیلی بازی نمی کردم فدراسیون محروم می شد. در همان مسابقه می توانستم به مدال برنز برسم ولی با این تدبیر موفق به این کار نشدم و وقتی هم به ایران برگشتم همه قولهای خانه و ماشین فراموش شد.



سرلک در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: زمانی که تیم ملی جودو نتیجه می گرفت نمی دانم چه اتفاقی می افتاد که فقط وضع مالی رئیس فدراسیون و سرمربی تیم بهتر می شد! ما چند ماه به چند ماه حقوق نمی گرفتیم ولی سرمربی تیم ملی ماشین مدل بالا و جدید می خرید، اینکه کسی از ما به عنوان بازیکنان تیم ملی سئوال نمی کرد که دردتان چیست خود نیز بحث دیگری است.



این ملی پوش سابق جودو گفت: مشکلات جودو ایران یکی دو تا نیست. چرا کسی سئوال نمی کند که دلیل تغییرات مداوم ترکیب چیست؟ من می دانم؛ چون به چشم خود دیده ام که سرمربی تیم ملی برای دعوت بازیکنان و حمایت در تیم ملی از جودوکاران پول می گیرد. جودوکاران شهرستانی که نمی خواهم نام ببرم عسل و پول نقد به سرمربی تیم ملی می دهد تا بی دلیل و بدون هیچ پشتوانه فنی و حتی یک قهرمانی کشور به تیم ملی دعوت شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: من را تحت فشار قراردادند که بیایم ایران و در رقابتهای انتخابی شرکت کنم. ولی یک جودوکار ناشناس را از ژاپن در مسابقات جهانی شرکت دادند؟ کسی از داخل فدراسیون بارها و بارها دردلهای مرا که حتی یکبار هم در خبرگزاری مهر منتشر شد گوش نکرد! وقتی دیدم فدراسیون به من نیازی ندارد تصمیم گرفتم آینده خود را درخارج از ایران دنبال کنم.