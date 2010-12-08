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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۳

باراک:

ویکی لیکس و بحران کره عاملان توقف مذاکرات صلح هستند!

ویکی لیکس و بحران کره عاملان توقف مذاکرات صلح هستند!

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که افشاگریهای ویکی لیکس و تنشهای شبه جزیره کره از جمله عوامل متوقف شدن مذاکرات سازش هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "ایهود باراک" طی اظهاراتی دلیل متوقف شدن مذاکرات سازش خاورمیانه را مشغول بودن آمریکا به مسائلی مانند افشاگریهای ویکی لیکس و بحران کره دانست.

وی روز سه شنبه با بیان این مطلب به کمیته روابط خارجی و دفاعی کنیست(پارلمان) این رژیم مدعی شد که به دلیل این پیشامدها دولت آمریکا تمرکز خود را بر مذاکرات سازش از دست داده است.
 
گفتنی است پس از بازگشت "بنیامین نتانیاهو" از سفر اخیرش به واشنگتن، خبرهایی درباره توافق وی با مقامهای آمریکایی برای توقف سه ماهه شهرک سازی در کرانه باختری در ازای دریافت 20 فروزند جنگنده F-35 مطرح شد، با این حال تا کنون اقدامی عملی در این مورد صورت نگرفته است.
کد مطلب 1206324

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