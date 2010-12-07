ایستگاه صلواتی ماشین نویسی "رسم عشق" در کرج برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاونت فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج، طرح ایستگاه صلواتی ماشین نویسی "رسم عشق" را با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی,عزاداری های حسینی و ترویج اشعار مذهبی اجرا می کند.

شهروندان می توانند جهت منقش کردن وسایل نقلیه خود، به مکان های بلوار بلال نرسیده به میدان توحید جنب فرهنگسرای خط و تذهیب روبروی شهرداری مرکز، روبروی فرهنگسرای گلستان واقع در فردیس فلکه سوم انتهای خیابان یازدهم غربی، کتابخانه مالک اشتر ابتدای خیابان شهید ایرانی جنب امام زاده محمد(ع) و چهار راه طالقانی روبروی تالار شهیدان نژادفلاح مراجعه کنند.



برگزاری همایش بزرگ جوانان عاشورایی به مناسبت شهادت علی اکبر(ع) در کرج

مدیریت فرهنگی معاونت فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم وشهادت علی اکبر(ع) جوان رعنای امام حسین(ع) همایش بزرگ جوانان عاشورایی را برگزار می کند.

این همایش با هدف آشنایی جوانان و نوجوانان با فرهنگ شهادت، اعتلای فرهنگ عاشورایی و ویژگی های شخصیتی علی اکبر(ع) و باسخنرانی حجت الاسلام والمسلمین میلانی نژاد، مداحی مداحان اهل بیت(ع) حاج حسین ناصری و حاج حمید عبدالله پور، شعرخوانی و مرثیه سرایی حسن اسحاقی برگزار می شود.



این مراسم با حضور مسئولین فرهنگی، جوانان، نوجوانان، شیفتگان و عاشقان حسینی در تاریخ 23 آذرماه مصادف با هشتم محرم از ساعت 14 تا 16 در تالار بزرگ شهیدان نژادفلاح اجرا می شود.

امید که با برپایی این همایش بتوانیم گام های مؤثری را درترویج فرهنگ عاشورایی و آشنایی جوانانمان با وقایع عاشورا وعبرت گرفتن ازآن وقدم گذاشتن در مسیر این بزرگواران برداریم.



برگزاری نمایشگاه فروش محصولات فرهنگی به مناسبت فرارسیدن ماه محرم در کرج

مدیریت فرهنگی معاونت فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم، ماه غلبه خون بر شمشیر، نمایشگاه محصولات فرهنگی با موضوع عزاداری های حسینی را برگزار می کند.



این نمایشگاه که شامل محصولاتی از قبیل کتاب،سی دی، ادوات عزاداری و... است؛ از تاریخ 16/9 به مدت یک ماه در فرهنگسرای کوثر واقع در چهار را ه کارخانه قند دائر است.



از برنامه ها ی جانبی این نمایشگاه، نمایشگاه عکس، برپایی مراسم اقوام و تئاترمذهبی می باشد که در سالن آمفی تئاتراین فرهنگسرا برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند در این تاریخ از ساعت 9 صبح تا 9 شب از این نمایشگاه دیدن کنند.