لزوم اتحاد لبنانی ها در برابر توطئه ها / حمایت مستمر ایران از لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار،"غضنفر رکن آبادی" دردیدار "شیخ عبدالناصر جبری" هماهنگ کننده جبهه عمل اسلامی لبنان گفت: جمهوری اسلامی ایران نظر یکسانی نسبت به همه گروهها دارد و همواره از لبنان و مردمش و نهادهای آن حمایت می کند.

وی خطاب به لبنانی ها اظهار داشت : به دشمنان اجازه اجرای نقشه های شیطانی شان را ندهید. با توجه به توافقنامه هایی که اخیرا میان ایران و لبنان به امضا رسیده است مشکل آب و برق و دیگر دشواریها به زودی حل خواهد شد.

رکن آبادی نقش برجسته جبهه عمل اسلامی در وحدت کلمه لبنانی ها و حمایت از مقاومت علیه رژیم متجاوز صهیونیستی را مورد تاکید قرار داد.

جبری دراین دیدارنیز گفت : جبهه عمل اسلامی از حق مشروع ایران در برخورداری از فناوری هسته ای صلح آمیز حمایت می کند و حامی ایران علیه تحریم های اعمال شده است.

وی افزود: ایران همواره حامی همه لبنانی ها بوده است و مواضع جمهوری اسلامی درحمایت از مقاومت لبنان علیه زورگویی های رژیم صهیونیستی بر کسی پوشیده نیست.