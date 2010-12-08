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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۳

رکن آبادی تاکید کرد:

لزوم اتحاد لبنانی ها در برابر توطئه ها / حمایت مستمر ایران از لبنان

لزوم اتحاد لبنانی ها در برابر توطئه ها / حمایت مستمر ایران از لبنان

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان در دیدار با مسئول جبهه عمل اسلامی این کشور ضمن تاکید بر حمایت دائم کشورمان خواستار اتحاد مردم لبنان در برابر توطئه های شیطانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار،"غضنفر رکن آبادی" دردیدار "شیخ عبدالناصر جبری" هماهنگ کننده جبهه عمل اسلامی لبنان گفت: جمهوری اسلامی ایران نظر یکسانی نسبت به همه گروهها دارد و همواره از لبنان و مردمش و نهادهای آن حمایت می کند.

وی خطاب به لبنانی ها اظهار داشت : به دشمنان اجازه اجرای نقشه های شیطانی شان را ندهید. با توجه به توافقنامه هایی که اخیرا میان ایران و لبنان به امضا رسیده است مشکل آب و برق و دیگر دشواریها به زودی حل خواهد شد.

رکن آبادی نقش برجسته جبهه عمل اسلامی در وحدت کلمه لبنانی ها و حمایت از مقاومت علیه رژیم متجاوز صهیونیستی را مورد تاکید قرار داد.

 جبری دراین دیدارنیز گفت : جبهه عمل اسلامی از حق مشروع ایران در برخورداری از فناوری هسته ای صلح آمیز حمایت می کند و حامی ایران علیه تحریم های اعمال شده است.

وی افزود: ایران همواره حامی همه لبنانی ها بوده است و مواضع جمهوری اسلامی درحمایت از مقاومت لبنان علیه زورگویی های رژیم صهیونیستی بر کسی پوشیده نیست.

کد مطلب 1206329

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