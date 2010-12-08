تعطیلی دقیقه 90 البرز شهروندان را سردرگم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، روز گذشته و پس از اطلاع رسانی استانداری جلسه ای اضطراری برای آلودگی هوای استان البرز در ساعت 16 و 30 در استانداری برگزار شد که البته نکته جالب اینجاست که علی رغم برگزاری این جلسه در ساعاتی خارج از ساعات اداری، تصمیم تعطیلی مدارس و کارخانه ها در این جلسه اتفاق نیفتاد و ساعتی پس از پایان یافتن این جلسه و در حالیکه امکان اطلاع رسانی گسترده برای آگاهی مردم از تعطیلی وجود نداشت، ‌استاندار البرز تصمیم به تعطیلی مراکز پیش دبستانی، دبستان و راهنمایی و معادن شن و ماسه و کارخانجات آلاینده گرفت.

این تصمیم اگرچه با هدف حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از به خطر افتادن جان افراد در اثر قرار گرفتن در هوای آلوده بود اما به دلیل دیرهنگام بودن و نیز اطلاع رسانی بسیار ضعیف موجب تکرار تردد بسیاری از افرادی شد که نباید امروز از خانه های خود بیرون می آمدند به نحوی که ساعتهای اولیه صبح و با آغاز ساعت کار مدارس، امروز کرج ظاهر یک شهر تعطیل را نداشت و بسیاری از دانش آموزان و والدین آنها و معلمان در این ساعت در شهر در حال تردد بودند و تنها زمانیکه با درب نیمه باز مدرسه مواجه شدند متوجه تعطیلی امروز شدند.

استان جدید التاسیس البرز سیما ندارد و تنها رسانه قابل دسترس آن شبکه صدای رادیو البرز است که دیروز به محض اعلام رسمی و البته دیرهنگام استانداری تعطیلی امروز استان، این خبر را در چند بخش تا شب تکرار کرد اما اگر کسی به هر دلیلی موفق به شنیدن خبر رادیو نشده بود و سری هم به اینترنت نزده بود و اخبار ساعت 18 و 30 تهران و یکی از بخشهای خبر سراسری را هم ندیده بود، از خبر تعطیلی امروز جامانده است.

اگرچه اصحاب رسانه اعم از واحد مرکزی خبر کرج، رادیو البرز، خبرگزاریها و پایگاههای خبری تلاش کردند به هر نحو ممکن شهروندان را از تعطیلی امروز کرج و مهمتر از آن موضوع آلودگی و جلوگیری از ترددهای غیرضروری آگاه کنند اما این تلاشها کافی نبود و امروز کرج نیمه تعطیل بود.

به هر روی با توجه به اینکه در تعطیلیهایی که با هدف جلوگیری از تشدید آلودگی و تردد در شهرها صورت می گیرد، مهمترین هدف جلوگیری از خروج شهروندان از منازل است، در صورت اطلاع رسانی ضعیف، شهروندان از خانه های خود خارج شده، بچه ها به سمت مدرسه می روند و کارگران کارخانه ها نیز همچون روزهای گذشته سعی دارند خود را به موقع به محل کار برسانند و از این رو میزان قابل توجهی از میزان ترددها صورت می گیرد و این اتفاق همان چیزی است که امروز در کرج و شهرستانهای تابعه شاهد آن بودیم.

این موضوع نه تنها از آلودگی هوا نکاست بلکه موجب تشدید آلودگی هوا نیز شد و تعطیلی دیرهنگام امروز استان نه تنها تاثیری به حال آلودگی هوای شهر نداشت بلکه سرگردانی شهروندان را نیز موجب شد.

اگرچه مسئولان البرز تلاش کردند تا با تعطیلی استان کمی از میزان آلودگی هوای شهر بکاهند اما به دلیل کوتاهی در اطلاع رسانی و تشکیل جلسه اضطراری در واپسین ساعات روز آنگونه که انتظار می رفت نتوانستند موضوع آلودکی هوای استان را مدیریت کنند.

این اتفاق در حالی در استان البرز رخ داد که تا پیش از این استانهای مرکزی، تهران، تبریز و اصفهان نیز با معضل آلودگی هوا دست به گریبان بوده و این موضوع را به شکل بهتری مدیریت کردند.

آلودگی هوا که مدت دو هفته است میهمان ناخوانده آسمان کشور شده است، با پیش بینی مکرر هواشناسی و اعلام تداوم آلودگی باید این آمادگی را در البرزیها ایجاد می کرد که به موقع برای موضوع آلودگی هوا برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند.

تعطیلیهای نابجا و نابهنگام بدون نتیجه تنها خسارات گوناگون را با خود به همراه دارد و البرز که این روزها باید برای رسیدن به سایر استانها هیچ فرصتی را از دست ندهد نباید دستخوش بی تدبیری و کوتاهی و ... شود.

تمام خبرنگاران و اصحاب رسانه البرز در گفتگوهای خود عنوان کردند که شب گذشته از حدود ساعت 18 و 30 دقیقه و اعلام رسمی تعطیلی از سوی استاندار تا ساعات اولیه بامداد و حتی صبح امروز پاسخگوی تماس تمام دوستان، اقوام و شهروندانی بودند که تنها راه مطمئن شدن از تعطیلی امروز را تماس با خبرنگاران دانسته و در خصوص تعطیلی از این افراد جویای موضوع شدند.

اگرچه خبرنگاران نیز با ارسال پیامک و بهره گیری از سامانه های اطلاع رسانی با تعهد و احساس وظیفه بسیار تا حدودی دیگران را از این تعطیلی آگاه کردند اما بیشتر از خبرنگاران مسئولان استان باید احساس مسئولیت کنند و از خبرنگاران بخواهند این موضوع را اطلاع رسانی کنند، حال آنکه روز گذشته خبرنگاران با تلاشهای فراوان با مسئولان استان تماس گرفته و خبر تایید تعطیلی را از آنها گرفتند.

کرج امروز نیمه تعطیل بود اما با توجه به احتمال تداوم آلودگی و امکان تعطیلی در روزهای آینده امید می رود مسئولان استان البرز با برنامه ریزی بهتر و اعلام به موقع تعطیلیهای احتمالی از سرگردانی شهروندان و تردد بیهوده در شهر جلوگیری کنند.