نظام از گردنه های بزرگ عبور کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهاب الدین صدر عصر سه شنبه در همایش پیروان ولایت در گرگان افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی از آزمون های بزرگ پیروز و سربلند بیرون آمده است که نتیجه هوشیاری و بصیرت ملت بزرگ ایران است.

وی اظهار داشت: مهمترین وظیفه ما در شرایط کنونی حفظ نظام مقدس اسلامی است و باید در این راه وحدت داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: باید با وحدت و یکپارچگی از انقلاب اسلامی که میراث امام حسین (ع) و خون شهیدان استف حفاظت و پاسداری کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس بیان داشت: وحدت و اتحاد مردم موجب توسعه و پیشرفت نظام اسلامی در همه عرصه ها شده است.

صدر عنوان کرد: نگذاریم عده ای به نظام و رهبری هجمه وارد کنند و از دستاوردهای انقلاب اسلامی حفاظت کنیم.

دانشجویان درگیر مسائل سیاسی نشوند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت روز دانشجو بیان کرد: دانشجویان باید آرمانگرا باشند و با مسائل سیاسی آشنا شوند و درگیر مسائل سیاسی نشوند.

وی یادآورشد: حضور دانشجو همواره در عرصه های حساس محسوس است و پایانی بر سلطه شرق و غرب به شمار می آید.

صدر با گرامیداشت ایام محرم تاکید کرد: امروز به برکت خون امام حسین (ع) تمام توطئه های دشمنان با وحدت و یکپارچگی مردم خنثی شده است.