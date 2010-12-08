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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۰۰

صدر:

نظام از گردنه های بزرگ عبور کرده است

نظام از گردنه های بزرگ عبور کرده است

گرگان - خبرگزاری مهر: نایب رئیس مجلس گفت: نظام جمهوری اسلامی امروز به برکت خون شهیدان و با هوشیاری مردم از گردنه های بززرگ عبور کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهاب الدین صدر عصر سه شنبه در همایش پیروان ولایت در گرگان افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی از آزمون های بزرگ پیروز و سربلند بیرون آمده است که نتیجه هوشیاری و بصیرت ملت بزرگ ایران است.

وی اظهار داشت: مهمترین وظیفه ما در شرایط کنونی حفظ نظام مقدس اسلامی است و باید در این راه وحدت داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: باید با وحدت و یکپارچگی از انقلاب اسلامی که میراث امام حسین (ع) و خون شهیدان استف حفاظت و پاسداری کنیم.
 
نماینده مردم تهران در مجلس بیان داشت: وحدت و اتحاد مردم موجب توسعه و پیشرفت نظام اسلامی در همه عرصه ها شده است.
 
صدر عنوان کرد: نگذاریم عده ای به نظام و رهبری هجمه وارد کنند و از دستاوردهای انقلاب اسلامی حفاظت کنیم.
 
دانشجویان درگیر مسائل سیاسی نشوند
 
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت روز دانشجو بیان کرد: دانشجویان باید آرمانگرا باشند و با مسائل سیاسی آشنا شوند و درگیر مسائل سیاسی نشوند.
 
وی یادآورشد: حضور دانشجو همواره در عرصه های حساس محسوس است و پایانی بر سلطه شرق و غرب به شمار می آید.
 
صدر با گرامیداشت ایام محرم تاکید کرد: امروز به برکت خون امام حسین (ع) تمام توطئه های دشمنان با وحدت و یکپارچگی مردم خنثی شده است.
کد مطلب 1206337

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