توجه به معماری در تبدیل قم به آرمان شهر شیعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد ابراهیم فقیه‌زاده بعد از ‌ظهر سه‌شنبه در اولین جلسه کارگروه فرهنگ شهروندی که در محل جهاد دانشگاهی واحد قم برگزار شد به برگزاری اولین جلسه آرمان شهر شیعی اشاره کرد و گفت: در این جلسه توجه به دو موضوع معماری و شهرسازی مورد تأکید قرار گرفت و برای تحقق یک آرمان شهر شیعی وجود نگاه عمیق به فرهنگ سازی ضروری است.



وی با اشاره به اینکه هم اکنون 19 هزار طلبه خارجی در شهر مقدس قم سکونت دارند اظهار داشت: زمانی که این افراد به کشورشان بر می‌گردند تصور و دید بسیار خوبی از فرهنگ شهر قم نخواهند داشت.



وی ادامه داد: آموزه‌های دینی را در کارگروه فرهنگ شهروندی می‌توان تعریف کرد که بیشتر نکات فرهنگی در آموزه‌های دینی تعریف و به آن اشاره شده است که باید آموزه‌های دینی موثر بر فرهنگ را از پیش دبستانی و دبستان آغاز و وارد مراکز آموزش عالی کرد.



وی در خصوص بکارگیری و استفاده از آموزه‌های دینی در فرهنگ جامعه بیان داشت: متأسفانه این موارد در جامعه اسلامی به خوبی رعایت نمی‌شود در صورتی که در آموزه‌های دینی ما بر مواردی از جمله احترام به حقوق شهروندی دیگران‌ و راست گویی تأکید شده است که با اجرایی شدن آموزه‌های دینی، مسلمانان‌ می‌تواند به عنوان منشأ طلوع انقلاب اسلامی برای ادیان باشد.



مذهب باید در فرهنگ شهروندی مورد توجه باشد



کارشناس شورای فرهنگ عمومی استان قم نیز در ادامه بیان داشت: علاوه بر فرهنگ شهروندی باید یک پسوند مذهبی نیز به آن اضافه کرد و فقط در حد فرهنگ شهروندی که عمومیت دارد، نباید در تمام استان بکار گرفته شود.



حجت الاسلام علی اکبر رئیسی بیان داشت: بر روی فرهنگ شهروندی مذهبی باید کار شود و تنها استفاده از کارشناسان معمولی نتیجه نخواهد داد و در این امر باید از اساتید بزرگ و صاحب نظران کمک گرفت و کار را با مدیریت جدید شروع کرد.



وی در پایان به اشاره به کارگیری امر به معرف و نهی از منکر در امور جامعه و فرهنگ سازی اظهار داشت: بکارگیری امر به معروف و نهی از منکر در جامعه حل کننده تمام مشکلات و مسائل خواهد بود.