کتابخانه دیجیتال نابینان در گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حسین علوی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: این سیستم در محل غرفه کتابخانه عمومی نمایشگاه دایر شده و نابنیایان می توانند از منابع دیجیتال کتابخانه خاص خودشان استفاده کنند.

وی اظهار داشت: همچنین امسال برای اولین بار فضای کتابخانه دیجیتال در نمایشگاه کتاب استان برپا شده است و در این غرفه مردم می توانند از مقالات دیجیتال بهره مند شوند و از کتب صوتی و دیجیتال استفاده کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان افزود: در این مکان مردم ضمن بهره مندی از کتابخانه سنتی و مطالعه خود کتاب می توانند به کتابخانه های دیجیتال نیز دسترسی پیدا کنند.

وی ادامه داد: وی همچنین از برگزاری جشن اهدای کتاب همزمان با برپایی نمایشگاه کتاب در سطح استان خبر داد و گفت: این جشن به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین مردم برگزار شده است.

نمایشگاه کتاب گلستان از یکشنبه به مدت یک هفته دایر شده است.