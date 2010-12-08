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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۴۹

کتابخانه دیجیتال نابینان در گلستان راه اندازی شد

کتابخانه دیجیتال نابینان در گلستان راه اندازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان گفت: به منظور بهره مندی نابینایان از نمایشگاه کتاب استان و کتابهای این غرفه، سیستم استفاده از کتابخانه دیجیتال خاص نابینایان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حسین علوی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: این سیستم در محل غرفه کتابخانه عمومی نمایشگاه دایر شده و نابنیایان می توانند از منابع دیجیتال کتابخانه خاص خودشان استفاده کنند.

وی اظهار داشت: همچنین امسال برای اولین بار فضای کتابخانه دیجیتال در نمایشگاه کتاب استان برپا شده است و در این غرفه  مردم می توانند از مقالات دیجیتال بهره مند شوند و از کتب صوتی و دیجیتال استفاده کنند.
 
مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان افزود: در این مکان مردم ضمن بهره مندی از کتابخانه سنتی و مطالعه خود کتاب می توانند به کتابخانه های دیجیتال نیز دسترسی پیدا کنند.
 
وی ادامه داد: وی همچنین از برگزاری جشن اهدای کتاب همزمان با برپایی نمایشگاه کتاب در سطح استان خبر داد و گفت: این جشن به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین مردم برگزار شده است.
 
نمایشگاه کتاب گلستان از یکشنبه به مدت یک هفته دایر شده است.
کد مطلب 1206340

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