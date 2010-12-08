اعتراض اردن به مواضع یک نماینده کنیست رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره،" ایمن الصفدی" گفت: وزرات خارجه یاداشت اعتراض آمیزی به اسرائیل در محکومیت سخنان" آریه الداد" عضو کنیست اسرائیل فرستاده و خواستار محکومیت آن از سوی اسرائیل شده است.

وی افزود: اردن برپایی نشست بوسیله "الداد" که درآن مخالفت خود را با ایجاد دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس اعلام کرده و خواستار درنظر گرفتن اردن به عنوان وطن جایگزین برای فلسطینی ها شده است را محکوم می کند.

الصفدی ادامه داد: برپایی نشست با حضور"خیرت ویلدرز" هلندی که مواضع ضد اسلامی دارد اقدامی بیهوده است که اردن مخالف آن است و این اقدام ضربه ای به تلاشهای صلح است.

شایان ذکر است که وزارت خارجه اردن قبلا نیز به ضرب و شتم دو کارمند سفارت این کشور درتل آویو اعتراض کرده بود.