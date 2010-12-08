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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۲۹

اعتراض اردن به مواضع یک نماینده کنیست رژیم صهیونیستی

اعتراض اردن به مواضع یک نماینده کنیست رژیم صهیونیستی

سخنگوی دولت اردن در موضعی ضعیف از رژیم اشغالگر اسرائیل خواست که موضع گیری یکی از نمایندگان کنیست درباره اسکان فلسطینیان در اردن را محکوم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره،" ایمن الصفدی" گفت: وزرات خارجه یاداشت اعتراض آمیزی به اسرائیل در محکومیت سخنان" آریه الداد" عضو کنیست اسرائیل فرستاده و خواستار محکومیت آن از سوی اسرائیل شده است.

وی افزود: اردن برپایی نشست بوسیله "الداد" که درآن مخالفت خود را با ایجاد دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس اعلام کرده و خواستار درنظر گرفتن اردن به عنوان وطن جایگزین برای فلسطینی ها شده است را محکوم می کند.

الصفدی ادامه داد: برپایی نشست با حضور"خیرت ویلدرز" هلندی که مواضع ضد اسلامی دارد اقدامی بیهوده است که اردن مخالف آن است و این اقدام ضربه ای به تلاشهای صلح است.

شایان ذکر است که وزارت خارجه اردن قبلا نیز به ضرب و شتم دو کارمند سفارت این کشور درتل آویو اعتراض کرده بود.

کد مطلب 1206341

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