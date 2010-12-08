بانوان گرگان صاحب پارک می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین ربیعی شامگاه سه شنبه در نشست این کمیسیون افزود: این پروژه با اعتباری به مبلغ سه میلیارد و 397 میلیون ریال توسط شرکت چکاد افزار طبرستان در حال اجراست.

وی به نماد میدان بسیج گرگان اشاره کرد و گفت: طبق تعهدات شرکت مجری پروژه نماد میدان بسیج، این پروژه تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر گرگان بیان داشت: عملیات تکمیلی نماد میدان بسیج با مبلغ 21 میلیارد و 200 میلیون ریال به شرکت پیوندگران امید واگذار شده است که مقرر شد شرکت مذکور تا پایان سال جاری سال جاری این پروژه را تحویل شهرداری کند.

ربیعی به بازدید پروژه زیرگذر میدان شهید قندهاری ترمینال اشاره کرد و افزود: زیرگذر میدان شهید قندهاری سومین پروژه مصوب سفر دوم ریاست جمهوری به گرگان است که باهزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال به منظور تامین امنیت عبور و مرور عابران، دسترسی مناسب به پایانه مسافربری و جلوگیری از ایجاد ترافیک این میدان در حال اجرا است.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر گرگان همچنین از افتتاح سالن ورزشی چند منظوره خیابان امام رضا(ع) تا پایان سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این پروژه تاکنون حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که طبق تعهدات شرکت مجری تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.