مشکلات فراروی توسعه تجارت با افغانستان را برطرف می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین اصغر حمزه ای عصر سه شنبه در نشست با هیئت تجاری افغانستان که در سالن باغستان برگزار شد اظهار داشت: افغانستان از دوستان بسیار خوب ما محسوب می شود و با مبادلات خوبی که بین ایران و افغانستان وجود دارد افزایش روابط تجاری قابل دسترس است.

وی افزود: قزوین به عنوان یک استان تولیدی مهم که در حال حاضر زمینه سرمایه گذاری بیش از 40 کشور خارجی را فراهم کرده می تواند بدون واسطه ارتباط خود را در بخشهای کشاورزی و صنعت با تجار افغانی در سطح قابل قبولی افزایش دهد و به این کشور کمک کند.

حمزه ای تصریح کرد: کسب رتبه دوم سرمایه گذاری خارجی در استان بطور عملی جایگاه مناسب اقتصادی و تولیدی قزوین را نشان می دهد و بستر مناسب موجود در این منطقه شرایط سرمایه گذاری را برای همه علاقمندان فراهم کرده است.

حسن جمشیدی ها رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین هم با ارائه گزارشی از برنامه های این سفر گفت: خوشبختانه با همکاری مناسب سفارت افغانستان در ایران، زمینه سفر این هیئت توانمند تجاری به قزوین فراهم شد و در چند روز گذشته با تشکیل جلسات تخصصی و کارشناسی و گفتگوی رودر رو با تجار قزوینی ارتباط موثر تجار را فراهم کردیم.

وی تصریح کرد: در حالیکه حجم صادرات کالا به افغانستان از استان قزوین در سال 84 تنها 10 میلیون دلار بود این میزان در سال 88 به 25 میلیون دلار رسید که راضی کننده نیست و باید افزایش قابل توجهی پیدا کند.

جمشیدی ها افزود: در این سفر تنها بدنبال صادرات به کشور افغانستان نیستیم بلکه به واردات از این کشور مسلمان هم توجه خاصی داریم و بدنبال بهره مندی از توان تجار افغانی در زمینه های مورد نیاز خود هستیم.

رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین خاطرنشان کرد: در این چند روز از واحدهای بزرگ و مهمی چون کاشی و سرامیک برلیان، شیشه لیا و آبگینه، کاچیران، سکویا پارس، پاکشو، سایپا شیشه، رنگ پامچال، ایران دوچرخ و چند واحد دیگر بازدید شد و تجار افغانی با توان واحدهای تولیدی و صنعتی استان ما آشنا شدند که امیدواریم زمینه عقد قرارداد و تفاهم نامه هم فراهم شود.

وی تصریح کرد: بدلیل مشترکات فرهنگی، دینی و زبانی به نظر می رسد باید سطح روابط تجاری با افغانستان بسرعت افزایش یابد تا تجار بتوانند در کنار سود معقول به رونق اقتصادی هم کمک کنند.