9 طرح عمرانی در شازند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مشاور رئیس جمهور و رئیس دفتر امور مناطق محروم شامگاه سه شنبه دراین مراسم گفت: سفر های استانی منشا خیر و برکت برای قشرهای مختلف مردم و توسعه و آبادانی بیشتر مناطق است.

جلیل بشارتی افزود: هدف سفرهای استانی دولت توسعه مناطق محروم به صورت جدی است که اقدامات چشم گیری تا به حال انجام شده است.

بازسازی و تعویض 36 کیلومتر ریل راه آهن محور سمنگان به نورآباد با اعتباری بالغ بر 130 میلیارد ریال، پل غیر همسطح ورودی شهر توره و بلوار روستای حصار به شهر توره و اجرای 60 متر پل فلزی با اعتبار 11 میلیارد و 200 میلیون ریال، سالن ورزشی چند منظوره روستای نهرمیان با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 510 میلیون ریال از جمله طرحهای به افتتاح رسیده در این مراسم است.

همچنین گازرسانی به شش روستای این شهرستان با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد و 720 میلیون ریال که در مجموع یک میلیون و 424 هزار لیتر سالانه در مصرف سایر فرآورده های نفتی صرفه جوئی خواهد شد، از دیگر طرحهاست.