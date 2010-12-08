تخریب مجموعه تاریخی گرگان اقدام عجولانه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا چراغعلی شامگاه سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر گرگان افزود: می طلبد شهرداری در سیمای ظاهری این پارکینگ به منظور احترام به هویت بافت مذهبی و تاریخی شهر حساسیت ویژه ای به این موضوع داشته باشد و در طراحی پوسته ظاهری این ساختمان هویت معماری پر معنای گرگان زمین را مورد توجه قرار دهد.

وی توجه به هویت معماری در نماسازی پارکینگ طبقاتی نعلبندان را از ضروریات دانست و افزود: به شهردار گرگان توصیه می کنم نسبت به ایجاد الگوی هماهنگ با بافت تاریخی و استفاده از مصالح مناسب در نمای این پارکینگ اقدام کند.

چراغعلی، استفاده از آجر و سفال های سنتی و تاریخی برای قسمتی از سقف و ایجاد شیرسر و سایبان را بخشی از پیشنهادات مطرح شده خود به شهرداری عنوان و خاطر نشان کرد: امیدوارم شهرداری گرگان در اسرع وقت اقدامات لازم را نسبت به این موضوع مهم در دستور کار خود قرار دهد.

عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: توجه به شرایط خاص پارکینگ طبقاتی نعلبندان و نظرات کارشناسان و علاقمندان میراث فرهنگی، شایسته است شهرداری گرگان طرح نمای این پارکینگ را متناسب با محیط پیرامون پارکینگ و بافت تاریخی منطقه تهیه کند.

وی بر ضرورت توجه بیشتر شهرداری به هویت فرهنگی و معماری بافت تاریخی شهر گرگان تاکید کرد.