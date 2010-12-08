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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

بهره برداری بهینه از کشاورزی گیلان نیازمند مدیریت صحیح است

بهره برداری بهینه از کشاورزی گیلان نیازمند مدیریت صحیح است

رشت - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: برای بهره وری و استفاده مطلوب از بخش کشاورزی استان گیلان باید برنامه ریزی اصولی و مدیریت صحیح اعمال شود.

علی میرزایی فلاح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهمترین نیاز استان گیلان در شرایط کنونی استفاده و بهره برداری مطلوب از منابع و امکانات موجود در بخش کشاورزی است.

وی عنوان کرد: ظرفیتها، توانمندیها و استعدادهای این استان در بخش کشاورزی به مراتب بیشتر و سرشارتر از سایر امکانات است.

نماینده فومن و شفت همچنین با اعلام اینکه توسعه و احیای کشاورزی گیلان با اجرایی شدن مصوبات سفرهیئت دولت محقق می شود، اظهار داشت: توسعه و فرهنگ سازی کشاورزی استان از راهکارهای افزایش تولید و رفع معضل بیکاری است.

وی در ادامه بر لزوم ارزیابی توان های محیطی به منظور توسعه کشاورزی در گیلان تاکید کرد و خواستار بررسی توان های تولیدی بالقوه و بالفعل در منطقه شد.

میرزایی فلاح آبادی همچنین با اعلام اینکه توسعه روستایی منوط به تحقق توسعه کشاورزی است، بر لزوم ایجاد واحدهای اقتصادی موثر در روستاها تاکید کرد.

کد مطلب 1206353

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