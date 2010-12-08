بهره برداری بهینه از کشاورزی گیلان نیازمند مدیریت صحیح است

علی میرزایی فلاح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهمترین نیاز استان گیلان در شرایط کنونی استفاده و بهره برداری مطلوب از منابع و امکانات موجود در بخش کشاورزی است.

وی عنوان کرد: ظرفیتها، توانمندیها و استعدادهای این استان در بخش کشاورزی به مراتب بیشتر و سرشارتر از سایر امکانات است.

نماینده فومن و شفت همچنین با اعلام اینکه توسعه و احیای کشاورزی گیلان با اجرایی شدن مصوبات سفرهیئت دولت محقق می شود، اظهار داشت: توسعه و فرهنگ سازی کشاورزی استان از راهکارهای افزایش تولید و رفع معضل بیکاری است.

وی در ادامه بر لزوم ارزیابی توان های محیطی به منظور توسعه کشاورزی در گیلان تاکید کرد و خواستار بررسی توان های تولیدی بالقوه و بالفعل در منطقه شد.

میرزایی فلاح آبادی همچنین با اعلام اینکه توسعه روستایی منوط به تحقق توسعه کشاورزی است، بر لزوم ایجاد واحدهای اقتصادی موثر در روستاها تاکید کرد.