حل مشکل صدور کارت بازرگانی و روادید تجار افغانستان تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حاجی رحیم الدین حاچی آقا شامگاه سه شنبه در جلسه مشترک تجار قزوینی و افغانی که با حضور استاندار قزوین در سالن باغستان برگزار شد، گفت: از میهمان نوازی بسیار گرم مسئولان و تجار استان قزوین تشکر می کنیم و امیدواریم بتوانیم در این سفر با رفع موانع موجود به صورت عملی وارد مذاکره مستقیم با طرفهای تجاری ایرانی شویم.

وی بیان کرد: هرگز دوران ناملایمات در کشور خود را در زمان جنگ که برادران ایرانی به کمک ما آمدند فراموش نمی کنیم و می دانیم مساعدتهای شما موجب شد مشکلات را پشت سر بگذاریم و از این بابت قدردان شما هستیم لذا در این زمان نیز مایل هستیم از توانمندی شما در اقتصاد خود هم بهره مند شویم.

حاجی آقا گفت: تجار افغانی برغم روابط دوستانه حاکم بدلیل مسائل قانونی با مشکلاتی در راه توسعه تجارت با ایران مواجه هستند که از مدیران استان قزوین بویژه استاندار درخواست می کنیم با رفع آنها شرایط را برای حضور بیشتر تجار کشور ما در قزوین تسهیل کنند.

مشاور بورد عالی مشورتی ملی افغانستان یادآور شد: وجود واسطه ها، صدور کارت بازرگانی به نام تاجر افغانی و زمان طولانی برای دریافت روادید از مشکلات عمده تاجران افغانی برای حضور در بازار ایران است که باید برای حل آن اقدام کرد.

وی گفت: تجار فرصت زیادی ندارند که برای دریافت روادید و طی مقررات اداری صرف کنند و سراغ کشورهایی می روند که بدون این شرایط آماده تجارت هستند اما ما علاقمند هستیم در ایران سرمایه گذاری بیشتری کنیم و از کالاهای خوب ایرانی در کشورمان استفاده کنیم اما لازمه آن تسهیل شرایط حضور تجار افغانی در ایران و قزوین است.

حاجی آقا از همکاری خوب گمرک قزوین در زمینه صادرات و واردات کالا تشکر کرد و افزود: مناسبات قبلی و فعلی، روابط دوستانه روسای جمهور دو کشور و مشترکات فراوان به ما این امیدواری را می دهد که با حل مشکلات در کوتاه مدت به توسعه روابط تجاری و بازرگانی افغانستان و قزوین دست یابیم.