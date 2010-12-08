افتخار دولتمردان خدمت رسانی به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، رضا تقی پور شامگاه سه شنبه دراولین روز از سفر هیئت دولت به استان مرکزی درمراسم بهره برداری از پنج طرح عمرانی در شهرستان آشتیان افزود: دولت برای توسعه و آبادانی همه جانبه استانها و شهرستانها عزم جدی دارد و در این زمینه برنامه ریزی های لازم انجام شده است.

وی گفت: انقلاب اسلامی به برکت خون مطهر شهیدان به پیروزی رسیده و دولت نیز با حرکت در مسیر شهدا و ولایت فقیه به اعتلای فرهنگ دینی و تلاش برای عزت و سربلندی کشور توجه دارد.

تقی پور هدف از سفرهای استانی دولت را ارتباط بیشتر و مستحکم بین مردم و دولتمردان دانست و اضافه کرد: دولت طی این سفرها به ارتباط سازنده ملت و مسئولان دست می یابد.

درطی این مراسم از جمله اقدامات انجام شده، نصب تجهیزات 320 پورت اینترنت پرسرعت ADSL و نصب دو ایستگاه BTS تلفن همراه، بهره برداری از طرح گازرسانی به شهرک صنعتی آشتیان و کانون فرهنگی تربیتی معصومیه با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و110 میلیون ریال بوده است.