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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۷

با حضور نیکزاد؛

پروژه چهارخطه شدن محور ارتباطی خمین - اراک افتتاح شد

پروژه چهارخطه شدن محور ارتباطی خمین - اراک افتتاح شد

اراک - خبرگزاری مهر: پروژه چهارخطه شدن محور ارتباطی خمین - اراک با حضور وزیر مسکن و شهرسازی افتتاح شد.

رئیس راه و ترابری شهرستان خمین در مراسم افتتاحیه این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: این پروژه از مصوبات دور اول و دوم سفر ریاست جمهوری وهیئت دولت به استان مرکزی بوده است که در دو قطعه از ابتدای محور تا شهرک صنعتی و از شهرک تا روستای ورچه به طول 17 کیلومتر اجرا شد.

اصغر حمزه لویی اضافه کرد: طول این محور در حوزه استحفاظی این شهرستان، 30 کیلومتر است و حدود 30 میلیارد ریال برای اجرای قطعه دوم به طول 10 کیلومترهزینه شده است.

وی همچنین یادآور شد: عملیات اجرایی این پروژه از سال 84 آغاز شده و در دو سال اخیر به صورت جدی دنبال شد.

شهرستان خمین دارای 570 کیلومتر راه ارتباطی شامل 200 کیلومتر راه اصلی و 370 کیلومتر راه روستایی است.

کد مطلب 1206357

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