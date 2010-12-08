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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۰

97 درصد خانوارهای مازندران در سامانه آمار ایران ثبت نام کردند

97 درصد خانوارهای مازندران در سامانه آمار ایران ثبت نام کردند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل آمار و برنامه ریزی استانداری مازندران گفت: مشخصات 97 درصد خانوارهای استان در سامانه آمار ایران ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رشیدی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد استانی هدفمند کردن یارانه ها در استانداری افزود: تا پایان آبان ماه امسال، 921 هزار و 329 خانوار معادل دو میلیون و784 هزار و 149 نفر از شهروندن استان در پایگاه آمار ایران نام نویسی کردند.

وی خاطر نشان کرد: افرادی که اطلاعات خانوارهای خود را ثبت نکرده تا پایان آذرماه فرصت دارند.
 
مدیرکل آمار و برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه تا پایان وقت اداری دوشنبه 15 آذرماه بالغ بر 27 هزار و 176 خانوار با 73 هزار و 952 نفر جمعیت در سامانه آمار ایران ثبت نام کردند تصریح کرد: تاکنون 948 هزار و 50 خانوار معادل دو میلیون و 948 هزار و 101 مازندرانی در پایگاه آمار ایران نام نویسی کردند.
 
رشیدی، پیش بینی کرد: سه درصد جمعیت ثبت نام نشده استان تا پایان آذرماه نام نویسی کنند.
 
وی با بیان اینکه تاکنون 20 میلیون و 611 هزار خانوار معادل 69 میلیون و 723 هزار نفر با 93 درصد جمعیت ایران در سامانه آمار ایران ثبت نام کردند افزود: میانگین ثبت نام شدگان مازنی از سرانه کشوری بیشتر است.
 
طرح هدفمندی یارانه ها به زودی در کشور اجرا می شود.
کد مطلب 1206359

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