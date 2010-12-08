97 درصد خانوارهای مازندران در سامانه آمار ایران ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رشیدی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد استانی هدفمند کردن یارانه ها در استانداری افزود: تا پایان آبان ماه امسال، 921 هزار و 329 خانوار معادل دو میلیون و784 هزار و 149 نفر از شهروندن استان در پایگاه آمار ایران نام نویسی کردند.

وی خاطر نشان کرد: افرادی که اطلاعات خانوارهای خود را ثبت نکرده تا پایان آذرماه فرصت دارند.

مدیرکل آمار و برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه تا پایان وقت اداری دوشنبه 15 آذرماه بالغ بر 27 هزار و 176 خانوار با 73 هزار و 952 نفر جمعیت در سامانه آمار ایران ثبت نام کردند تصریح کرد: تاکنون 948 هزار و 50 خانوار معادل دو میلیون و 948 هزار و 101 مازندرانی در پایگاه آمار ایران نام نویسی کردند.

رشیدی، پیش بینی کرد: سه درصد جمعیت ثبت نام نشده استان تا پایان آذرماه نام نویسی کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون 20 میلیون و 611 هزار خانوار معادل 69 میلیون و 723 هزار نفر با 93 درصد جمعیت ایران در سامانه آمار ایران ثبت نام کردند افزود: میانگین ثبت نام شدگان مازنی از سرانه کشوری بیشتر است.

طرح هدفمندی یارانه ها به زودی در کشور اجرا می شود.