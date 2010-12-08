هیئت تجاری افغانستان از کارخانه ایران دوچرخ در قزوین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، هیئت تجاری افغانستان که به منظور آشنایی با توانمندی های صنعتی و تولیدی و توسعه روابط تجاری با ایران به استان قزوین سفر کرده است در سومین روز سفر از کارخانه ایران دوچرخ و گروه تولیدی بهمن دیزل تولید کننده انواع موتورسیکلت و کامیونت بازدید کرد.

خضری مدیرعامل شرکت بهمن دیزل خودرو در این بازدید گفت: گروه تولیدی بهمن مجموعه سه شرکت بزرگ است که با تولید کامیونت، موتورسیکلت و قطعات خودرو از واحدهای فعال کشور بشمار می رود.

وی افزود: سالانه بیش از 10 هزار دستگاه انواع کامیونت پنج، شش و هشت تن، 50 هزار دستگاه انواع موتورسیکلت 50 تا 250 سی سی در این شرکت تولید می شود و واحد دیگر نیز تامین قطعات مورد نیاز واحد خودروسازی و موتورسیکلت سازی را بر عهده دارد.

خضری تصریح کرد: یکی از بازرهای مصرف محصولات این شرکت افغانستان است و امروز نیز برای ساخت کارخانه در این کشور و افزایش حجم صادرات اعلام آمادگی می کنیم.

عبدالهادی فرهنگ رایزن اقتصادی و بازرگانی سفارت افغانستان در ایران هم با اعلام این که محصولات این شرکت از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و در افغانستان بازار خوبی دارد اظهارداشت: کامیونت های پنج تن و شش تن این کارخانه در افغانستان متقاضی زیادی دارد که پیشنهاد می کنیم با احداث نمایندگی شرکت در کشور افغانستان زمینه بازاریابی و فروش بیشتر این خودرو را فراهم کنید.

وی تبلیغ کالاهای ایرانی بویژه خودروهای شرکت بهمن دیزل را در رسانه های افغانستان برای فروش بیشتر ضروری خواند و گفت: در کنار تبلیغ کالاهای کشورهای مختلف اگر کالاهای مرغوب ایرانی بیشتر تبلیغ شود می تواند مشتریان زیادی را به خود جلب کند.

هیئت تجاری افغانستان سپس از قسمتهای مختلف کارخانه ایران دوچرخ و بهمن دیزل بازدید کردند و در جریان روند تولید موتورسیکلت و کامیونت در این واحد بزرگ تولیدی قرار گرفتند.