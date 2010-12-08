روستاهای مازندران به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شد

ذات الله زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: بهسازی و تعریض معابر، تجهیز دهیاری ها به وسایل ایمنی و زیرساختی بخشی از اقدامات این اداره کل در راستای توسعه روستاهای مازندران است.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه نرم افزاری نیز فعالیت های خوبی در دستور کار اداره کل روستایی استانداری قرار گرفته و آموزش های چهره به چهره برای 15 هزار دهیار و پرسنل دهیاری های استان ارائه شده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری مازندران با اشاره به اینکه 23 برنامه آموزشی تلویزیونی 15 دقیقه ای برای آگاه سازی بیشتر دهیاران به اموراتشان در روستاها از طریق شبکه طبرستان پخش شده است تصریح کرد: در این راستا نیز ماهنامه آموزشی تدوین شد.

زارعی با بیان اینکه همایش های منطقه ای و فصلی با دهیاران در سال جاری برگزار شده است یادآور شد: جلسات مشورتی ماهیانه نیز با دهیاران مازندران برگزار شد.

وی با اشاره به راه اندازی درگاه الکترونیکی اداره کل روستایی مازندران گفت: این اقدام در راستای کاهش مهاجرت دهیاران و روستاییان به شهرها جهت اموراتشان صورت گرفته است.

مدیرکل روستایی استانداری مازندران در بخش دیگری از سخنانش از تحویل 53 دستگاه وانت حمل زباله کمپرسی از هفته آینده بین دهیاری های استان خبر داد و افزود: 9 کامیون بزرگ حمل زباله اطراف روستاهای استان تاکنون به 9 شهرستان استان تحویل شد و مابقی شهرستان ها تا پایان سال تجهیز می شوند.

زارعی از توزیع 501 سطل مکانیزه کالوانیزه زباله بین دهیاری های استان خبر داد و گفت: هزار دستگاه جدید سطل زباله نیز بین دهیاری های مازندران توزیع می شود.