مکمل های ورزشی سرطان زا است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صالحی فردر همایش قاچاق دارو، محصولات آرایشی و بهداشتی، مکمل های غذایی و ر‍ژیمی در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت:‌ مازندران وضعیت مناسبی در بحث پایش ها و نظارت ها نسبت به سایر استان ها دارد.

وی افزود:‌ نظارت های تیمی در قالب طرح ساماندهی فرآورده های آرایشی و بهداشتی و مکمل های ورزشی از سوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در برخی از دانشگاه ها ارائه شده است.

صالحی فر با اشاره به تبلیغات داروهای روانگردان در بسیاری از پایگاه های اینترنتی اظهار داشت: غالبا نوجوانان و جوانان گروه هدف این پایگاه ها قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه استفاده از این داروها در دوره های تحصیلی راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه ها وجود دارد تصریح کرد:‌ نوجوانان و جوانان در معرض آسیب استفاده از داروهای مکمل و روانگردان قرار دارند که بسیار نگران کننده است.

معاون دارو و غذا دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بیان داروهای بدنسازی و عوارض ناشی از استفاده آنها با اشاره به اینکه برخی از این داروها منجر به عوارض جبران ناپذیر می شوند یادآور شد: ‌نگران عوارض ناشی از تستسترون در داروهای مکمل ورزشی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: تمامی داروهایی که در بدنسازی استفاده می شوند عوارض جنسی هم خواهند داشت.

صالحی با اشاره به اینکه برخی از این اقلام دارویی منجر به سرطان ها از جمله سرطان کبد می شوند افزود:‌ در نهایت نمی توان کاری برای بیمار انجام داد و ممکن است کار بیمار به انجام عمل پیوند هم کشیده شود.

وی با بیان اینکه استفاده از مکمل های ورزشی از زاویه اخلاقی و قانونی قابل قبول نیست اظهار داشت: ‌استفاده از داروهای دوپینگی که متاسفانه در ورزش کشور به وجود آمده باعث ایجاد تبعات برای برخی از رشته های ورزشی شده است.

صالحی فر با اشاره به اینکه دربحث کشفیات مواد قاچاق با مسائل عجیبی روبرو هستیم تصریح کرد:‌ میزان کشفیات و وجود برخی گونه ها در میان آنها باعث نگرانی است.

وی یادآور شد: ‌نگرانی جدی ما در بحث قاچاق مکمل های ورزشی وجود مواد و ناخالصی هایی است که مشاهده می شود و گاهی قرص برنج هم به عنوان ناخالصی در ترکیبات قرص اکس مطرح است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطرنشان کرد:‌ نگرانی عمده ما بحث خلوص داروهای غیرمجاز است.



