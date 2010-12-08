کاله مازندران برای لیگ برتر والیبال آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاله که در نخستین فصل حضورش در لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در فصل گذشته این رقابت ها با نام کاله آمل وارد بازی های لیگ شده بود، امسال با تصمیم مسئولان این باشگاه به نام کاله مازندران تغییر نام داد.

این تیم تمرینات آماده سازی خود را از مردادماه با حضور تیهومیرپائونفسکی مقدونیه ای که به عنوان مربی به کادرفنی به کاله پیوست، در غیاب بهروزعطایی سرمربی این تیم، تمرینات را زیرنظرگرفت.

کاله ای ها امسال چهار بازیکن جدید و ملی پوش را برای تقویت قدرت تیمی خود در رقابت های لیگ برتر جذب کردند، فرهاد نظری افشار و محسن عندلیب از تیم سایپای تهران و میکائیل یولمه و عظیم جذیده از برق کرمان را به جمع بازیکنان خود اضافه کردند.

میلن میلاکوف بازیکن ملی پوش بلغارستانی و نیز بازیکن آرژانتینی کاله به همراه آرش صادقیانی، صابر نریمان نژاد و عبدالرضا علیزاده از کاله جدا شدند و به دیگرتیم های لیگ برتری پیوستند.

بهروز عطایی سرمربی تیم والیبال کاله مازندران درخصوص جدایی بازیکنان خارجی این تیم اضافه کرد: قرارداد میلاکوف که بازیهای خوبی هم برای کاله در فصل گذشته به نمایش گذاشته بود یکساله بود و به پایان رسیده ضمن آنکه بازیکن آرژانتینی نیز برای بازیهای پلی اف به کمک تیم آمده بود.

از تیم کاله مازندران هم محمد شریعتی، عادل غلامی، مهران زارع و سیدعلی سجادی، رضا قراء، بازیکنان فصل گذشته کاله با تائید کادرفنی قرارداد خود را تمدید کردند.

سرمربی تیم والیبال کاله مازندران درخصوص آخرین وضعیت این تیم پیش از آغاز نخستین بازی درلیگ برتر گفت: تیم کاله به آمادگی مطلوبی رسیده ضمن آنکه بازیکنان جدید هم به تیم اضافه شدند وهمراه دیگر بازیکنان، تمرین می کنند.

عطایی افزود: متاسفانه به علت مصدومیت فرهاد نظری افشار، بازیکن ملی پوش تیم کاله، این بازیکن را حداقل چهارهفته در بازیهای لیگ در اختیار نخواهیم داشت.

وی درخصوص غیبتش درتمرینات تیم کاله و حضور مربی مقدونیه ای به کادرفنی اضافه کرد: به علت حضورش به عنوان مربی با تیم ملی برای آماده سازی و حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو در تمرینات آماده سازی کاله نبوده ضمن آنکه تیهو، مربی تیم از مرداد ماه با حضور بازیکنان فصل گذشته به صورت منظم تمرینات را برگزار می کرد.

وی اضافه کرد: تیهو بازیکن بزرگی درتیم ملی یوگسلاوی که مهد والیبال دراروپا بوده را به کادرفنی تیم اضافه کردیم تا ما را در بازیهای لیگ کمک کند.

تیم کاله مازندران که تنها نماینده این استان در رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاه های کشوراست، عصرپنجشنبه هفته جاری درهفته دوم این رقابتها در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل، میزبان تیم پرسپولیس تهران است.



