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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۲۵

نعمتی خواستار شد:

دائرة المعارف فرهنگ بومی مازندران تدوین شود

دائرة المعارف فرهنگ بومی مازندران تدوین شود

ساری - خبرگزاری مهر: یک محقق و پژوهشگر فرهنگ بومی مازندران با اشاره به تعدد فراوانی اسلوب های بومی در استان، خواستار تدوین دائرة المعارف فرهنگ بومی در مازندران شد.

مرادعلی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: تاریخچه بازی های بومی و فرهنگ بومی مازندران به چند هزار سال برمی گردد که متاسفانه هیچ ماخذ و دائرة المعارفی برای شناسایی این فرهنگ کهن نمانده است.

وی خاطر نشان کرد: بازی های بومی مناطق مازندران، ریشه در آداب و رسوم و خون مردمان این دیار دارد که نبود منابعی موثق و اثرگذار برای پژوهشگران معضلی جدی است.
 
این پژوهشگر فرهنگ بومی مازندران با اشاره به اینکه هیچ سامانه ای برای شناسایی و ترکیب بندی بازی های بومی در استان وجود ندارد تصریح کرد: نقش هیئت های ورزشی روستایی عشایری در اجرای برنامه های بومی در روستاهای استان بسیار مهم است.
 
نعمتی با بیان اینکه متاسفانه هیچ توجهی از سوی متولیان فرهنگی و میراثی استان به مقوله فرهنگ بومی مازندران نمی شود یادآور شد: در این راستا هیچ حمایتی به پژوهشگران و محققان این حوزه در مازندران صورت نمی گیرد.
 
وی با اعلام اینکه هر یک از بازی های بومی در مازندران، انتقال دهنده فرهنگ و باورهای خاص مردمان مناطق است گفت: بالغ بر 243 بازی بومی در استان شناسایی شده که هیچ دستگاه فرهنگی و ورزشی خود را برای اجرای این بازی ها در مازندران آماده نکرده است.
 
وی مازندران را استانی با پیشینه تمدنی و فرهنگی بکر دانست و گفت: یادگارها و فرهنگ غنی مازندران نباید مورد بی توجهی مردمان این عصر قرار گیرد.
 
 
کد مطلب 1206365

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